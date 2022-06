Jammu Kashmir: JK में आतंकियों की 'सफाई' का अभियान तेज, अनंतनाग में एक दहशतगर्द को किया ढेर

Terror Attack Against Non Kashmiris in Jammu Kashmir: जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से हो रही टारगेट किलिंग को रोकने के लिए सुरक्षाबलों ने आतंकियों की 'सफाई' का अभियान शुरू कर दिया है. शुक्रवा देर रात हुए एनकाउंटर में हिजबुल मुजाहिद्दीन के एक आतंकी को अनंतनाग में ढेर कर दिया गया.