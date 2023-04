New Corona Guideline: बढ़ रहे मामलों के बीच UP में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, दिल्ली को लेकर ये है नया अपडेट

New Covid 19 guidelines for schools and malls: दिल्ली-एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में लगातार बढ़ रहे कोरोना मामलों को देखते हुए प्रशासन ने दिशानिर्देश जारी कर दिया है. यूपी में सरकारी दफ्तर, स्कूल-कॉलेज, अस्पताल, मैरिज हॉल और सार्वजनिक स्थानों के लिए नए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं. सरकारी दफ्तरों में मास्क पहनना और सामाजिक दूरी को अनिवार्य रूप से पालन करने को कह दिया गया है. इसके अलावा स्कूल-कॉलेजों में भी मास्क और सामाजिक दूरी को अनिवार्य कर दिया गया है.

साथ ही यूपी में मूवी थियेटर, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, मॉल, रेलवे स्टेशन, बस अड्डा और एयरपोर्ट पर भी मास्क को पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है. स्कूलों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि छात्र और शिक्षक मास्क पहनें और सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करें. इस बीच, दिल्ली सरकार ने कहा कि वह जल्द ही स्कूलों के लिए दिशानिर्देश जारी करेगी. गाजियाबाद के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी निर्देश के अनुसार स्कूल प्रशासन को छात्रों को एक-दूसरे से दूरी बनाकर बैठाने को कहा गया है. स्कूल के गेट पर थर्मल स्कैनर अनिवार्य आदेश में कहा गया है, 'स्कूलों को एंट्री गेट पर थर्मल स्कैनर लगाने होंगे. स्कूल में सैनिटाइजर से हाथ साफ करने की व्यवस्था करनी होगी.' इसके साथ ही प्रशासन ने स्कूलों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि क्लास, रेलिंग और प्ले ग्राउंड में सफाई का खास तौर पर ख्याल रखा जाए. गौतम बुद्ध नगर स्वास्थ्य विभाग ने भी सिफारिशें जारी की हैं कि कार्यालयों, स्कूलों, कॉलेजों, शॉपिंग मॉल, अस्पतालों सहित अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरी और फेस मास्क का उपयोग किया जाना चाहिए. लोगों से अपील की गई है कि सार्वजनिक स्थानों पर, बाजारों में या अन्य भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में लोग फेस मास्क का उपयोग करें, सामाजिक दूरी का ख्याल रखें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें. बुजुर्ग और बच्चे भीड़-भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचें. इधर, दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा, 'हमारी सरकार कोविड की स्थिति की समीक्षा कर रही है और जल्द ही इस संबंध में सभी स्कूलों को दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे.' वहीं, स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि बच्चों में मामलों की संख्या कम है. चिंता की कोई बात नहीं है. एम्स में मास्क अनिवार्य

दिल्ली स्थित एम्स ने एडवाइजरी जारी कर अस्पताल के सभी कर्मचारियों के लिए मास्क पहनना और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य कर दिया है. इस एडवाइजरी में बताया गया है, ‘अस्पताल के अंदर दोबारा उपयोग किए जा सकने वाले कपड़े के फेस कवर/सर्जिकल मास्क का उपयोग करना चाहिए. सफाई और बार-बार हाथ साफ करने पर ध्यान रहे. कैंटीन या दफ्तर में 5 या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने से बचना चाहिए.' एम्स एडवाइजरी के मुताबिक, ‘सभी कर्मचारियों को सलाह दी गई है कि वे अस्वस्थ महसूस होने पर लक्षणों पर ध्यान दें और डॉक्टर की सलाह का पालन करें, कोरोना टेस्ट करवाएं.’ ज्यादा रिस्क वाले लोगों को, बुजुर्ग कर्मचारियों को, गर्भवती महिलाओं को और बीमार लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की जरूरत है. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले ताज़ा ख़बर अभी पढ़ें सिर्फ़ Zee News Hindi पर| आज की ताजा ख़बर, लाइव न्यूज अपडेट, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सबसे भरोसेमंद हिंदी न्यूज़ वेबसाइट Zee News हिंदी|