बेंगलुरु: कर्नाटक (Karnataka) के कोडागु (Kodagu) की 9 साल की एक बच्‍ची का ओपन लेटर इस समय खासा वायरल हो रहा है. इस पत्र में उसने अपनी दिवंगत मां का मोबाइल फोन खोजने में मदद करने की अपील की है. बच्‍ची की मां का फोन कथित तौर पर Covid-19 हॉस्पिटल से गायब हो गया था, जहां उनकी इस वायरस से लड़ते हुए 16 मई को मौत हो गई थी. पोस्‍ट वायरल होने के बाद कर्नाटक पुलिस (Karnataka police) ने ट्वीट करके कहा है कि वह मोबाइल तलाश कर रही है.

कुशलनगर निवासी इस बच्‍ची ऋतिक्षा (Hrithiksha) ने कोडागु के डिप्‍टी कमिश्‍नर, विधायक और जिला कोविड-19 अस्‍पताल को लिखे पत्र में कहा है, 'मेरे पिता, मेरी मां और मेरा Covid-19 टेस्‍ट पॉजिटिव आया था. मां की तबीयत बिगड़ने पर उन्हें मदिकेरी कोविड अस्पताल में भर्ती कराया गया. मेरे पिता और मैं घर पर ही क्‍वारंटीन (home quarantine) में थे और घर से बाहर नहीं निकल सकते थे. तबियत बिगड़ने पर 16 मई को मेरी मां का निधन हो गया. किसी ने मेरी मां का फोन ले लिया है, जो हॉस्पिटल में उनके पास था. उस फोन में मेरी मां की कई यादें हैं. मैंने अपनी मां को खो दिया है लेकिन उसकी यादें अपने पास रखना चाहती हूं. जिसके पास भी वह फोन है, कृपया मुझे दे दें.'

