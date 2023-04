राहुल गांधी और नीतीश कुमार की मुलाकात पर BJP को याद आए कौरव, कहा- और किसके सामने झुकेंगे नीतीश

बुधवार की दोपहर हुई नीतीश कुमार और राहुल गांधी की इस मुलाकात के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन की संभावना को खारिज कर दिया. 2014 और 2019 के चुनाव के साथ-साथ बिहार में इस तरह के प्रयोगों की विफलता के उदाहरणों का हवाला दिया. भाजपा नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी को बधाई देते हुए नीतीश कुमार की एक तस्वीर साझा की और लिखा, 'और ना जाने किस किस के सामने झुकेंगे नीतीश कुमार…'

'इस मुलाकात ने कौरवों की याद दिला दी'

बीजेपी नेता खुशबू सुंदर ने इस बातचीत को बेकार का गठबंधन बताया. उन्होंने कहा, 'इस मेल-मिलाप ने महाभारत के कौरवों की याद दिला दी. कांग्रेस ने अच्छी कोशिश की लेकिन उन्हें पता है कि विजेता कौन है.' इसके बाद उन्होंने नीतीश कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुलाकात का वीडियो भी शेयर किया जिसमें केजरीवाल ने कहा कि नीतीश कुमार ने पहल की है सभी को एक मंच पर लाने की और वो नीतीश के साथ हैं.

A futile bunch which reminds me of the Kauravas from Mahabharata Good try @INCIndia but you already know who the victor is ! pic.twitter.com/TaM3uCVasT

— KhushbuSundar (@khushsundar) April 12, 2023