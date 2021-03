Weather News: अगले 48 घंटों में यूं हो सकता है मौसम का मिजाज, कुछ जगह बारिश तो दिल्ली को यूं राहत का अनुमान

नई दिल्ली: देश में मुंबई की बारिश और दिल्ली की सर्दी की मिसालें दी जाती हैं. मौसम के बेइमान होने का जिक्र भी देश में अक्सर होता रहा है. इसे ग्लोबल वार्मिंग कहें या कुछ और मौसम के मिजाज में आए बदलाव को समझना आम आदमी के लिए आसान नहीं है. सर्दी ठीक से गई भी नहीं कि गर्मी ने सभी को बेहाल कर के रख दिया है. मौसम का हाल बताने वाली संस्थाओं के मुताबित बीता फरवरी का महीना 15 सालों में सबसे गर्म फरवरी का महीना रहा. सोमवार यानी एक मार्च से नए महीने की शुरुआत हो गई है लेकिन गर्मी के तेवर कम होते नहीं दिख रहे. ऐसे में पूरे हफ्ते मौसम का क्या हाल रहेगा आइए बताते हैं.

देश में मौसम का हाल बताने वाली संस्था आईएमडी (IMD) के हालिया पूर्वानुमान के मुताबिक अगले 48 घंटों में मौसम में होने वाले बदलावों के कारण दिल्ली और आस-पास रहने वालों को गर्मी से थोड़ी राहत यानी हल्की ठंडक महसूस हो सकती है. विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस हफ्ते पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और आंधी आने का पूर्वानुमान लगाया गया है. पश्चिमी विक्षोभ फिलहाल हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के करीब है इसलिए दोनों जगह इस हफ्ते मौसम बदल सकता है और ऐसा हुआ तो इसका दिल्ली समेत उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी पड़ेगा.



♦ Under the influence of a Western Disturbance as a cyclonic circulation over Jammu & Kashmir & neighbourhood, isolated rainfall/snowfall very likely over Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit, Baltistan & Muzaffarabad, Himachal Pradesh and Uttarakhand during next 24 hours. @ndmaindia pic.twitter.com/gGXnUYNUEj

इस नए अनुमान के तहत जम्मू, कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में एक मार्च को बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है. जिसका असर उत्तर भारत पर भी पड़ सकता है.

गौरतलब है कि दिल्ली में 23 फरवरी को तापमान 31.5 डिग्री दर्ज हुआ. उत्तर भारत के कई और शहरों जैसे पटना, जयपुर में भी गर्मी लोगों को बेहाल कर रही है. मौसम विभाग से एक मार्च से शुरू हुए हफ्ते का जो अनुमान लगाया गया है उसके तहत उत्तराखंड में उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में हल्की बारिश और बर्फबारी की संभावना है. वहीं, हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में आंधी-तूफान के साथ बारिश, बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है. वहीं पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अरुणाचल के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है.

Under the influence of Western Disturbance, isolated light rainfall/snowfall likely over Uttarakhand on today. Weather very likely to remaindry on 01st & 02nd March. Thereafter, a fresh Western Disturbance is likely to cause light rainfall/snowfall on 03rd & 04th March, 2021.

