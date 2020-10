जानें, आज क्यों ट्रेंड कर रहा NSG, प्रधानमंत्री-गृहमंत्री ने भी दी शुभकामनाएं

नई दिल्ली: आज नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानि एनएसजी (National Security Guards) का 36वां स्थापना दिवस है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) ने ट्विटर पर एनएसजी को बधाई दी है, तो सुबह से ही एनएसजी राइजिंग डे (36th Rising Day of NSG) ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है.

प्रधानमंत्री ने किया ट्वीट

प्रधानमंत्री ने एनएसजी (NSG) को शुभकामनाएं देते हुए ट्विटर पर लिखा, 'NSG के स्थापना दिवस पर मैं इन बल कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं देता हूं. भारत की सुरक्षा प्रणाली में NSG एक अहम भूमिका अदा करता है. इसका संबंध अदम्य साहस और पेशेवराना अंदाज से रहा है. भारत को सुरक्षित रखने में NSG के प्रयासों पर भारत को गर्व है.'

On their Raising Day, greetings to @nsgblackcats personnel and their families. NSG plays a crucial role in India’s security apparatus. It has been associated with utmost courage and professionalism. India is proud of NSG’s efforts to keep India safe and secure.

गृहमंत्री अमित शाह ने दी बधाई

गृहमंत्री अमित शाह ने भी एनएसजी के ट्विटर हैंडल को मेंशन करते हुए शुभकामनाएं दी. उन्होंने लिखा, 'NSG की अपूर्व क्षमता दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित फोर्स में से एक बनाती है. NSG के जवानों ने अपने साहस, वीरता और लगन से भारत की हमेशा रक्षा की है.'

Greetings to @nsgblackcats on their 36th Raising Day.

The unparalleled capabilities of NSG to handle all odds makes them a distinguished force in the world. They have always protected the nation with their bravery, courage and dedication.

India is proud of our elite force.

— Amit Shah (@AmitShah) October 16, 2020