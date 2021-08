Odisha के इस विधायक ने 49 साल की उम्र में पास की 10वीं की बोर्ड परीक्षा, जानिए किस विषय में मिले कितने नंबर

नई दिल्ली: आपने सुना होगा कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती. इस बात को ओडिशा (Odisha) की सत्तारूढ़ पार्टी Biju Janata Dal के विधायक पूर्णचंद्र स्वैन (Purna Chandra Swain) ने साबित किया है. दरअसल, 49 साल के पूर्णचंद्र स्वैन ने 10वीं की बोर्ड परीक्षा दी थी, जिसमें वे 68% नंबरों के साथ पास हो गए. विधायक ने ये परीक्षा ऑफलाइन मोड में दी थी.

कोरोना महामारी की वजह से ओडिशा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बच्चों की ऑनलाइन बोर्ड एग्जाम कराए थे, जिसमें 10वीं के कई छात्र फेल हो गए थे. इन फेल छात्रों ने ऑफलाइन एग्जाम कराने की मांग की, जिसके बाद बोर्ड ने ऑफलाइन एग्जाम कराने का फैसला लिया. इस ऑफलाइन एग्जाम में गंजाम जिले के सुरादा से बीजेडी विधायक स्वैन भी शामिल हुए थे.

बोर्ड परीक्षा में बीजू जनता दल के सुरादा विधानसभा से विधायक बी-2 ग्रेड से पास हुए हैं. उनको 500 में से 340 नंबर मिले हैं. उन्हें पेंटिंग विषय में 85, होम साइंस में 83, ओड़िया भाषा में 67, सोशल साइंस में 61 और इंग्लिश में 44 नंबर मिले हैं. कुल मिलाकर उन्होंने 10वीं की परीक्षा में 68 फीसदी अंक प्राप्त किए हैं. परीक्षा पास करने के बाद बीजेडी विधायक चर्चा में छाए हुए हैं.

#Odisha MLA Purna Chandra Swain has finally cleared the Class 10 board exams, at the age of 49.

Swain, the member of the ruling @bjd_odisha from Surada, passed the examination with B2 grade, securing 340 out of 500 marks in the State Open School Certificate Examination. pic.twitter.com/qRtTmsNFID

— IANS Tweets (@ians_india) August 24, 2021