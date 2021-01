स्कूल जाने में छात्र रोज होता था लेट, ट्वीट के बाद Odisha परिवहन विभाग ने बदली बस की टाइमिंग; जमकर हो रही तारीफ

भुवनेश्वर: ओडिशा (Odisha) के परिवहन विभाग ने ऐसा कदम उठाया है, जिसकी जमकर तारीफ हो रही है. दरअसल, एक छात्र को बस की बदली हुई टाइमिंग के कारण हर दिन स्कूल जाने लेट हो जाता है. इसके बाद ओडिशा परिवहन विभाग (Odisha Transport Department) बच्चे को स्कूल पहुंचने में मदद करने के लिए अपने बस की टाइमिंग ही बदल दी.

भुवनेश्वर (Bhubaneswar) के एमबीएस पब्लिक स्कूल के साई अन्वेश अमृतम प्रधान नाम के एक छात्र ने ट्वीट कर शिकायत की थी. अन्वेश ने कहा था कि स्कूल में रिपोर्टिंग का टाइम सुबह 7:30 बजे है, जबकि रूट नंबर -13 पर पहली बस लिंगीपुर से सुबह 7:40 बजे निकलती है.

साई अन्वेश ने अपने ट्वीट में राजधानी क्षेत्र के शहरी परिवहन भुवनेश्वर (CRUT) और इसके प्रबंध निदेशक IPS अधिकारी अरुण बोथरा को टैग किया. साई ने लिखा कि उसे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो बहुत आभारी होगा अगर इस मुद्दे पर कुछ तत्काल कार्रवाई कर सकें.

साई अन्वेश के ट्वीट के कुछ घंटो बाद ही आईपीएस अधिकारी अरुण बोथरा ने जवाब दिया और लिखा, 'डियर साई ये बस आप जैसे पैसंजर्स की वजह से चलती है. सोमवार से हम बस की टाइमिंग बदल रहे हैं. अब पहली बस सुबह 7 बजे जाएगी और आपको स्कूल के लिए कभी लेट नहीं होगा.'

