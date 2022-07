COVID variant: ओमिक्रॉन के इस वेरिएंट से रहें सतर्क! एक्सपर्ट ने बताया ट्रैक करना क्यों है जरूरी

COVID new variant: देश के कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले चिंता बढ़ाने वाले हैं. कोरोना वेरिएंट के लगातार सब-वेरिएंट भी सामने आ रहे हैं जो एक बड़ी चुनौती के तौर पर उभरे हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि नए सब-वेरिएंट का सामने आना इसलिए भी चिंताजनक है क्योंकि यह नए ट्रेंड की ओर इशारा करता है. साथ ही कब यह ट्रेंड नए स्ट्रेन का रूप लेगा, इसकी भविष्यवाणी करना भी मुश्किल है. अब तक 10 राज्यों में BA.2.75 वेरिएंट के मामले सामने आए हैं जिनमें दिल्ली और महाराष्ट्र शामिल हैं.

नए ट्रेंड की तरफ है इशारा

इन दोनों ही प्रदेशों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है. स्वास्थ्य मंत्रालय भी सब-वेरिएंट की मौजूदगी की पुष्टि कर चुका है. अब तक दुनिया के 8 देशों में सब-वेरिएंट के 85 सीक्वेंस सामने आ चुके हैं. इजरायल के शेहबा मेडिकल सेंटर के डॉक्टर शाए फ्लेशन ने बताया कि अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि क्या BA.2.75 वेरिएंट अगला सबसे खतरनाक वेरिएंट साबित होगा. उन्होंने कहा कि ये सब-वेरिएंट इस बात का इशारा करते हैं कि अभी कई और ट्रेंड्स आ सकते हैं.

BA.2.75 update – 02.07.2022

85 sequences have been uploaded so far, mainly from India (from 10 states) and 7 other countries.

No transmission could be tracked based on sequences outside India yet.

— shay fleishon (@shay_fleishon) July 2, 2022