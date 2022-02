हिजाब विवाद के बीच ओवैसी का ट्वीट, बोले- 'एक दिन एक हिजाबी बनेगी देश की PM'

One day a Hijabi became prime minister says Asaduddin Owaisi: ओवैसी कह रहे हैं, 'हम अपनी बेटियों को 'इंशा' अल्लाह, अगर वो फैसला करती है कि अब्बा-अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी. तो अम्मा-अब्बा कहेंगे- बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है हम देखेंगे. हिजाब, नकाब पहनेंगे कॉलेज भी जाएंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, बिजनेस मैन, एसडीएम भी बनेंगे.