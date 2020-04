PM मोदी के दीया जलाने की अपील को नाकाम करना चाहता था पाकिस्तान, ऐसे हुआ साजिश का खुलासा

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की तरफ से 5 अप्रैल को रात 9 बजे दीया जलाने की अपील को नाकाम करने की पाकिस्तान ( Pakistan) की खुफिया एजेंसी ISI ने बड़ी साजिश रची थी. दरअसल, पीएम मोदी की 9 मिनट घर की लाइटें बंद करने और दीया जनाले की अपील के बाद सोशल मीडिया पर एक अफवाह उड़ी की इस दौरान ग्रिड फेल हो जाएंगे. हालांकि देश के लोगों ने 9 अप्रैल को एकजुटता का परिचय देते हुए 9 मिनट तक घर की लाइटें बंद रखीं. इससे ग्रिड पर कोई असर नहीं हुआ.

इससे झल्लाई ISI ने भारत में फूट डालने का एक और पैंतरा चला और दीयों से आग लगने की खबरें फैला दीं. इसका खुलासा तब हुआ जब एक ही वीडियो को देश के अलग-अलग हिसों से ट्वीट करवाया गया. प्रधानमंत्री की अपील के बाद 5 अप्रैल को रात 9 बजे देशवासियों ने दिया जलाया इसके तुरंत बाद ही सोशल मीडिया पर आग लगने का एक वीडियो सर्कुलेट होने लगा. आग लगने के एक ही वीडियो को इस तरह फैलाया गया कि देश के अलग-अलग शहरों में दीये से आग लग गई. सभी ने ये कहा कि उन्होंने खुद आग लगते ये देखा है.

I hate people's weird behavior that they just copy paste and claim that they have witnessed or created that content self.@mayhempsingh seems from my city jaipur where this incident happened which I also got to know, but so many people tweeted same from different parts of india https://t.co/47sIYyEDPV pic.twitter.com/4Mz07wTwal

— Dr.Deepa Sharma (@deepadoc) April 7, 2020