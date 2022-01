प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन, 83 साल की उम्र में ली अंतिम सांस

लखनऊ: प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का निधन हो गया है. पद्म विभूषण से सम्मानित 83 साल के बिरजू महाराज ने रविवार और सोमवार की दरमियानी रात अंतिम सांस ली. उनके पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए इस बारे में जानकारी दी.

Kathak maestro Pandit Birju Maharaj passes away, says his relative

