Bangladesh Violence: भारत के लिए बांग्लादेश के लोगों का हित सबसे अहम, विदेश मंत्रालय के बयान में शांति और स्थिरता की पैरवी

MEA On Bangladesh Situation: बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के प्रमुख के तौर पर मुहम्मद यूनुस के कार्यभार संभालने की संभावना और शपथ ग्रहण की खबरों के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को वहां शांति और स्थिरता की पैरवी की है. भारत ने साफ तौर पर मजबूती से कहा कि उसके लिए बांग्लादेश के लोगों का हित सबसे महत्वपूर्ण है. विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश में कानून-व्यवस्था के जल्द बहाल होने की उम्मीद भी जताई.

हम जल्द से जल्द बांग्लादेश में शांति और स्थिरता की बहाली चाहते हैं- MEA

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहा, ‘‘जहां तक ​​भारत का सवाल है, बांग्लादेश के लोगों के हित हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं.’’भारत द्वारा बांग्लादेश में किए गए निवेश की स्थिति पर उन्होंने कहा, "हम ढाका में अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। हमारे सामने एक उभरती हुई स्थिति है. बांग्लादेश के लोगों के एक करीबी दोस्त के रूप में, यह हमारी समझ है कि हम जल्द से जल्द देश में शांति और स्थिरता की बहाली चाहते हैं ताकि सामान्य जीवन शुरू हो सके....."

#WATCH | Delhi: On the situation of investments made in Bangladesh by India, MEA Spokesperson Randhir Jaiswal says, "We are engaged with authorities in Dhaka. We have an evolving situation before us. As a close friend of the people of Bangladesh, it is our understanding that we… pic.twitter.com/Vw9wp8RjUh

— ANI (@ANI) August 8, 2024