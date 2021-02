Justin Trudeau ने कोरोना से जंग में भारत से लगाई गुहार, PM Modi ने कहा, ‘हम हर संभव मदद को तैयार’

नई दिल्ली: कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) ने किसान आंदोलन (Farmers Protest) पर बयानबाजी की थी, लेकिन इसके बावजूद भारत मुश्किल समय में उनकी हर संभव मदद के लिए तैयार है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने बुधवार को जस्टिन ट्रूडो को आश्वस्त किया कि भारत कोरोना (Coronavirus) के खिलाफ जंग में उन्हें पूरा सहयोग प्रदान करेगा. दरअसल, कनाडाई प्रधानमंत्री ने PM मोदी को फोन कर अपने देश में COVID-19 टीकों की आवश्यकताओं के बारे में बताया था. जिसके जवाब में PM मोदी ने उन्हें हर संभव सहायता का भरोसा दिया.

प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान के मुताबिक, पीएम मोदी (PM Modi) ने जस्टिन ट्रूडो (Justin Trudeau) को आश्वस्त करते हुए कहा कि भारत ने जैसे कई अन्य राष्ट्रों के लिए कार्य किया, ठीक उसी तरह कनाडा के टीकाकरण प्रयासों को सहयोग प्रदान करेगा. गौरतलब है कि भारत के विरोध के बावजूद कनाडा के प्रधानमंत्री ने किसान आंदोलन पर बयानबाजी की थी. इसके बावजूद भारत का उनकी मदद के लिए आगे आना दर्शाता है कि PM मोदी मुश्किल वक्त में सभी की मदद के लिए हर पल तैयार रहते हैं.

Was happy to receive a call from my friend @JustinTrudeau. Assured him that India would do its best to facilitate supplies of COVID vaccines sought by Canada. We also agreed to continue collaborating on other important issues like Climate Change and the global economic recovery.

— Narendra Modi (@narendramodi) February 10, 2021