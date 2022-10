Morbi Bridge Collapse: मोरबी हादसे पर भावुक हुए पीएम मोदी, आंखों में दिखे आंसू

PM Modi on morbi bridge: आज राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर गुजरात के बनासकांठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक संबोधन हुआ. पीएम मोदी ने भाषण के बीच में मोरबी पुल के दर्दनाक हादसे को लेकर कहा कि मोरबी में हुई यह घटना बेहद पीड़ादायक है. इसकी वहज से मन बहुत व्यथित है. उन्होंने कहा कि मैं आज का यह कार्यक्रम करूं या नहीं? एक तरफ मोरबी पुल हादसे का दुख है दूसरी तरफ मैं अपने कर्तव्य से बंधा हुआ हूं. पीएम मोदी ने कहा कि हादसे के बाद से राहत-बचाव कार्य जारी है.

राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर पीएम पहुंचे केवड़िया

आपको बता दें कि हर साल 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है. इस दिन को आजाद भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल के याद में मनाया जाता है. राष्ट्रीय एकता दिवस के खास मौके पर पीएम मोदी गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पहुंचे थे. वहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री काफी भावुक नजर आएं. इस कार्यक्रम से माध्यम से पीएम मोदी ने लोगों की सहायता के लिए सबको एक साथ आने को कहा.

#WATCH | PM Modi gets emotional as he talks about #MorbiBridgeCollapse tragedy, in Gujarat's Banaskantha pic.twitter.com/0pmVmGmC0f

— ANI (@ANI) October 31, 2022