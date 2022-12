Tawang Clash: चीन के सैनिकों के साथ जहां हुई थी झड़प, वहां पहुंचे मोदी सरकार के मंत्री, बताया अब कैसे हैं हालात

Kiren Rijiju Tawang visit: नॉर्थ-ईस्ट (North-East) से तालुक रखने वाले केंद्रीय सरकार के कानून मंत्री किरण रिजिजू (Kiren Rijiju) ने भारत-चीन सीमा (India-China border) पर स्थित तवांग (Tawang) का दौरा करके चीन को कड़ा संदेश दिया है. केंद्रीय मंत्री ने तवांग में तैनात भारतीय सेना के वीर जवानों की तारीफ करते हुए कहा कि सेना के जवानों के पराक्रम की वजह से अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) के तवांग में स्थित यांग्त्से क्षेत्र (Yangtse area in Tawang) अब पूरी तरह से सुरक्षित है.

'चीन सीमा सुरक्षित'

अपने दौरे पर सेना के जवानों से मुलाकात करके रिजिजू ने अपने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए कहा, 'भारतीय सेना के वीर जवानों की पर्याप्त तैनाती के कारण अरुणाचल प्रदेश के तवांग में स्थित यांग्त्से का पूरा इलाका पूरी तरह से सुरक्षित है.'

राहुल गांधी पर आरोप

अब कानून मंत्री किरण रिजिजू ने चीन और सेना पर टिप्पणियों के लिए राहुल गांधी (Rahul Gandhi) पर निशाना साधते हुए कहा कि वह न केवल भारतीय सेना (Army) का अपमान कर रहे हैं, बल्कि देश की छवि भी बिगाड़ रहे हैं. इस बयानबाजी के बीच रिजिजू तवांग के यांग्त्से क्षेत्र में पहुंचे हैं जहां भारतीय सैनिकों की चीनी सेना के साथ झड़प हुई थी. रिजिजू ने यांग्त्से में भारतीय सेना के बहादुर सैनिकों के साथ एक तस्वीर भी ट्वीट की है.

रिजिजू ने एक ट्वीट में क्या कुछ कहा आप भी देखिए-

Yangtse area in Tawang, Arunachal Pradesh is fully secured now due to adequate deployment of the brave jawans of Indian Army. pic.twitter.com/PVrW7usMyn

— Kiren Rijiju (@KirenRijiju) December 17, 2022