PM मोदी ने UAE का दौरा किया रद्द, ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के चलते लिया गया फैसला

नई दिल्लीः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi UAE Visit) का यूएई दौरा रद्द हो गया है. साल के शुरुआत में वे संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की यात्रा पर जाने वाले थे. कोरोना (Covid-19) के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron) के बढ़ते मामलों के चलते यह फैसला लिया गया है. बता दें कि यह पीएम मोदी का साल 2022 का पहला विदेश दौरा होता. इस बारे में जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि दोनों पक्ष साल के पहले सप्ताह में छह जनवरी के आसपास यात्रा कार्यक्रम निर्धारित करने पर विचार कर रहे थे.

