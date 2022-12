PM Modi के बारे में बात करते हुए भावुक हुए उनके भाई, मुलाकात के दौरान दी ये बड़ी सलाह

PM Modi brother Somabhai Modi emotional: गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 14 जिलों की 93 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं. दूसरे चरण के मतदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने अहमदाबाद में मतदान किया और इसके बाद अपने बड़े भाई सोमाभाई मोदी (Somabhai Modi) से मुलाकात की. पीएम मोदी से मुलाकात के बारे में बात करते हुए सोमाभाई भावुक भी हो गए और कहा कि उन्हें गर्व महसूस होता है.

PM Modi के बारे में बात करते हुए भावुक हुए उनके भाई

पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) के भाई सोमाभाई मोदी (Somabhai Modi) पीएम के बारे में बात करते हुए भावुक हो गए. उन्होंने कहा, 'साल 2014 के बाद केंद्र ने जिस तरह का काम किया है, उसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं.' पीएम मोदी और उनके भाई के बीच करीब 23 मिनट तक मुलाकात हुई. इस दौरान दोनों ने एक-दूसरे का हालचाल जाना.

सोमाभाई ने पीएम मोदी की दी ये अहम सलाह

सोमाभाई मोदी (Somabhai Modi) ने पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) से मुलाकात के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्हें पीएम बनते हुए और देश के लिए काम करते देखकर बहुत गर्व महसूस होता है. इसके अलावा उन्होंने बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने भाई को एक अहम सलाह दी. उन्होंने बताया, 'मैंने उनसे (पीएम मोदी) कहा कि वह देश के लिए बहुत काम करते हैं, उन्हें थोड़ा आराम भी करना चाहिए.'

#WATCH | PM Modi's brother Somabhai Modi gets emotional as he talks about PM who visited him earlier today

People cannot ignore the kind of work Centre has done after 2014. I asked him (PM Modi) that he works a lot for the country, he should take some rest as well: Somabhai Modi pic.twitter.com/3SrGMj6A6O

— ANI (@ANI) December 5, 2022