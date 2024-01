पीपुल्स पीएम... PM मोदी के तमिलनाडु दौरे की वो एक तस्वीर, जो इतिहास में दर्ज हो गई!

Roadshow Of PM Modi In Chennai: राम मंदिर प्राण-प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी लगातार दक्षिण भारत के कई धार्मिक स्थलों पर पहुंच रहे हैं. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को तमिलनाडु के श्रीरंगम में रामायण से जुड़े प्राचीन मंदिर श्री रंगनाथस्वामी मंदिर में पूजा-अर्चना की और विद्वानों से 'कंब' रामायण का पाठ सुना. प्रधानमंत्री मोदी तमिलनाडु के इस प्राचीन मंदिर में आनेवाले पहले प्रधानमंत्री है. उन्होंने इस दौरान पारंपरिक परिधान पहना था और भगवान विष्णु के मंदिर में पूजा-अर्चना की. मोदी ने इस दौरान श्री रंगनाथस्वामी के दर्शन किए. उन्हें मंदिर के पुजारियों ने 'सदरी' प्रदान की. प्रधानमंत्री ने वैष्णव संत-गुरु श्री रामानुजाचार्य और श्री चक्रथाझवार को समर्पित कई 'सन्नाधि' में प्रार्थना की. इसी बीच उनकी एक तस्वीर सामने आई है जिसकी जमकर चर्चा हो रही है.

दरअसल, यह तस्वीर उस समय की है जब शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु के चेन्नई में रोड शो कर रहे थे. इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग शामिल होकर प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे. ठीक उसी दौरान एक बुजुर्ग महिला अपने घर से पीएम मोदी के रोड देखने के लिए निकली, जैसे ही उसने दरवाजा खोला पीएम मोदी का काफिला उसके सामने से गुजरा. पीएम मोदी ने बुजुर्ग महिला को देखते ही अभिवादन किया तो जवाब में महिला ने भी पीएम के अभिवादन का जवाब ऐसे दिया मानों वह पीएम मोदी को आशीर्वाद दे रहीं हैं. यह शानदार तस्वीर कैप्चर हो गई और जमकर वायरल हुई है.

यह तस्वीर इसलिए भी खास लग रही है क्योंकि उस महिला का गेस्चर देखते ही बन रहा है. महिला के घर के दरवाजे की तस्वीर भी शानदार लग रही है और महिला एकदम पीएम मोदी की तरफ देख रही है. इधर पीएम मोदी भी अपने काफिले की कार के दरवाजे के पास खड़े हो कर चिरपरिचित अंदाज में लोगों का अभिवादन कर रहे हैं. तस्वीर जैसे ही वायरल हुई लोगों ने इसे हाथोंहाथ ले लिया. कुछ लोगों ने तो यह भी लिख दिया कि 'पीपुल्स पीएम' का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही दिखा होगा.

इस तस्वीर ने ना सिर्फ सोशल मीडिया पर बल्कि अन्य जगहों पर भी विमर्श छेड़ दिया कि यह तस्वीर इतिहास में दर्ज हो गई है. फिलहाल पीएम मोदी अपने दक्षिण दौरे पर हैं. इसी कड़ी में पीएम ने श्री रंगनाथस्वामी मंदिर में भी अर्चना की है. उन्होंने मंदिर में हाथी को भोजन देकर उसका आशीर्वाद भी प्राप्त किया. मंदिर के इष्टदेव को तमिल में ‘रंगनाथर’ के नाम से जाना जाता है. धार्मिक विद्वानों के अनुसार, श्रीरंगम में श्री रंगनाथस्वामी की मूर्ति भगवान विष्णु का एक रूप है जिसकी मूल रूप से पूजा भगवान राम और उनके पूर्वजों ने की थी.

पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर की प्राण-प्रतिष्ठा के लिए श्री राम के आराध्य रंगनाथस्वामी से आशीर्वाद मांगा है. मंदिर में प्रधानमंत्री ने 'कंब' रामायण के छंद सुने जो रामायण के प्राचीन संस्करणों में से एक है. 'कंब' रामायण की रचना महान तमिल कवि कंबर ने 12वीं शताब्दी में की थी. प्रधानमंत्री ने जिस मंदिर में दर्शन किए हैं उसका 'कंब' रामायण से गहरा संबंध है. श्रीरंगम मंदिर में ही कंबर ने सार्वजनिक रूप से अपनी रामायण प्रस्तुत की थी जो लोगों को खूब पसंद आई. कंबर को 'कवि चक्रवर्ती' के नाम से भी जाना जाता था. उस अवसर की स्मृति में आज भी एक 'मंटप' है जिसे 'कंब रामायण मंटपम' कहा जाता है.

