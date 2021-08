अफगान संकट पर भारत के रुख की जानकारी देगी सरकार, PM नरेंद्र मोदी ने दिये निर्देश

नई दिल्ली: अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद बने हालात पर भारत सरकार की पैनी नजर बनी हुई है. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्रालय () को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं को अफगान संकट पर सरकार के रुख और अभी तक लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी देने को कहा है.

विदेश मंत्री एस जयशंकर (S Jaishankar) ने ट्वीट करते हुए ये जानकारी दी है. अपने ट्वीट में जयशंकर ने ये भी लिखा कि जल्द ही संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद पटेल (Pralhad Joshi) जल्द ही इस बारे में अगली जानकारी देंगे.

In view of developments in Afghanistan, PM @narendramodi has instructed that MEA brief Floor Leaders of political parties.

Minister of Parliamentary Affairs @JoshiPralhad will be intimating further details.

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 23, 2021