जो आज कूद रहे...PM मोदी ने राज्यसभा में ऐसा क्या कहा, खड़े हो गए कांग्रेसी, सदन से चले गए बाहर

PM Modi Speech Today: राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी के राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते समय विपक्षी सांसदों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, नारे लगाए और वॉकआउट कर दिया. विपक्षी सांसदों का कहना है कि विपक्ष के नेता को बोलने की अनुमति नहीं दी गई और उन्हें बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए. जिसपर जमकर हंगामा हुआ. सभापति जगदीप धनखड़ राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अधिक बोलने का समय नहीं देना चाहते थे, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा को संबोधित करना शुरू किया तो विपक्षियों ने LoP को बोलने दो का नारा लगाना शुरू कर दिया. खरगे सभापति से बोलने की मांग करते रहे, लेकिन पीएम ने अपना संबोधन नहीं रोका. शोर-शराबा, हंगामा चलता रहा. इसके बाद विपक्षी सदन छोड़कर चले गए.

#WATCH | In Rajya Sabha, Opposition MPs protest, raise slogans and walk out as PM Modi speaks on Motion of Thanks to President's Address. The Opposition MPs say that the LoP was not allowed to speak and that he should be allowed for the same.

As they walk out, PM Modi says,… pic.twitter.com/rmPZpoNugY

— ANI (@ANI) July 3, 2024