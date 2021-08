Tokyo Olympics: ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में हारी Indian Women Hockey Team, PM Modi ने ट्वीट कर कही ये बात

नई दिल्ली: भारतीय महिला हॉकी टीम (Indian Women Hockey Team) का पहला ओलंपिक पदक जीतने का सपना शुक्रवार को टूट गया, जब ब्रिटेन ने टोक्यो ओलंपिक (Tokyo Olympics 2020) में ब्रॉन्ज मेडल के रोमांचक मुकाबले में उसे 4-3 से हरा दिया. भारतीय महिला टीम की हार के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ट्वीट किया और कहा कि हम एक पदक से चूक गए, लेकिन भारतीय महिला टीम न्यू इंडिया की भावना को दर्शाती है.

पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने ट्वीट कर कहा, 'हम टोक्यो ओलंपिक में अपनी महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन को हमेशा याद रखेंगे. उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया. टीम के प्रत्येक सदस्य को उल्लेखनीय साहस, कौशल और लचीलापन का शानदार प्रदर्शन किया. भारत को इस शानदार टीम पर गर्व है.'

We will always remember the great performance of our Women’s Hockey Team at #Tokyo2020 . They gave their best throughout. Each and every member of the team is blessed with remarkable courage, skill and resilience. India is proud of this outstanding team.

दूसरे ट्वीट में पीएम मोदी ने कहा, 'हम महिला हॉकी में एक पदक से चूक गए, लेकिन यह टीम न्यू इंडिया की भावना को दर्शाती है, जहां हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं और नए मोर्चे बनाते हैं. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ओलंपिक्स में टीम की सफलता भारत की युवा बेटियों को हॉकी को अपनाने और इसमें उत्कृष्टता हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी. इस टीम पर गर्व है.'

We narrowly missed a medal in Women’s Hockey but this team reflects the spirit of New India- where we give our best and scale new frontiers. More importantly, their success at #Tokyo2020 will motivate young daughters of India to take up Hockey and excel in it. Proud of this team.

— Narendra Modi (@narendramodi) August 6, 2021