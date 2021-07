PMLA Case: ED का Anil Deshmukh और उनके बेटे को नोटिस, 2 अगस्त को पेश होने का निर्देश

नई दिल्ली: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) और उनके बेटे को सम्मन जारी किया है. दोनों को 2 अगस्त को एजेंसी के ऑफिस में पेश होने का निर्देश दिया गया है.

अधिकारियों के मुताबिक NCP नेता अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) और उनके बेटे हृषिकेश धन शोधन रोकथाम कानून (PMLA) के तहत केस दर्ज है. इस मामले की जांच के लिए एजेंसी की ओर से दोनों को बुधवार को ED के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है.

The Enforcement Directorate (ED) has issued fresh summons to former Maharashtra home minister Anil Deshmukh and his son Hrishikesh Deshmukh for questioning in connection with an alleged money laundering case. The agency has asked them to appear before it on Monday. pic.twitter.com/qRr3u9BgK4

