Ramayan Actor Arrest: रामायण के 'लव' को पुलिस ने किया गिरफ्तार, Reels में लहराते दिखे बंदूक

Instagram video viral: महाराष्ट्र में एक शख्स को रील्स बनाना इतना भारी पड़ गया कि उसे जेल की हवा खानी पड़ी. रील्स बनाने वाले शख्स का नाम सुरेंद्र पाटिल (Surendra Patil) है. सुरेंद्र पाटिल रील्स बनाने का इतना दिवाना था कि रील्स बनाने के लिए वह थाने पहुंच जाता है. वहां वह पुलिस के कुर्सी पर बैठकर आराम से रील बनाता है. उसके कई रील्स में टेबल पर काफी पैसे, तलवार और बंदूक भी मौजूद है. वीडियो बनाने के बाद शख्स ने उसे वायरल कर दिया. वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने शख्स को गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद 50 वर्षीय सुरेंद्र पाटिल को कल्याण कोर्ट में पेश किया गया.

सोशल मीडिया पर हजारों फॉलोअर्स

आपको बता दें कि सुरेंद्र पाटिल के सोशल मीडिया एकाउंट पर हजारों की संख्या में फॉलोअर्स मौजूद हैं. इससे पहले भी सुरेंद्र से एक केस के सिलसिले में पुलिस ने पूछताछ की थी. बताया जा रहा है कि उसी दौरान सुरेंद्र ने इस बार कि वायरल रील को बनाया है. इस वायरल रील में पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है कि 'रानी नहीं है तो क्या हुआ, ये बादशाह आज भी लाखो दिलो पे राज करता...' सुरेंद्र पाटिल पर धारा 336, 170 और 500 समेत अन्य कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

#Dombivli Residence Surendra Patil Posted Video on #instagram having party with his friends #Gun openly in hand if bymistake it misfire could kill anyone, misusing Gun Lisencse it's creating fear atmosphere in Public. @DGPMaharashtra @ThaneCityPolice pls check & take action. pic.twitter.com/dloL2SAloR