IAS Pooja Khedkar: 24 घंटे के अंदर पूजा खेडकर की 'बंदूकबाज मां' की निकली हेकड़ी, वायरल वीडियो ने कर दी जिंदगी बर्बाद?

IAS Pooja Khedkar Mother Manoram Khedkar: महाराष्ट्र की विवादित ट्रेनी IAS अधिकारी पूजा खेडकर के साथ ही उनके परिवार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं. पूजा खेडकर की मां मनोरमा ने कभी कल्पना नहीं कि होगी कि पॉवर के दमपर जिस मामले को पिछले साल दबा दिया था, अब वही मामला उनके लिए मुश्किल पैदा कर देगा. शुक्रवार को पूजा खेडकर की मां मनोरमा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह बंदूक लेकर किसानों को धमका रही हैं, अब पुणे ग्रामीण पुलिस ने पूजा की मां मनोरमा खेडकर और पिता दिलीप खेडकर के साथ पांच अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. पुलिस ने मनोरमा के खिलाफ धारा 323, 504, 506, 143, 147, 148 और 149 के साथ-साथ आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है.

पुणे में पूजा की मां पर FIR

Maharashtra | Pune Rural Police has registered an FIR against Manoram Khedkar, Dilip Khedkar, parents of trainee IAS officer Pooja Khedkar and 5 others. The FIR was filed last night at Paud police station based on the complaint of a local farmer who alleged that he was threatened…

