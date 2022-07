President Election: सनी देओल समेत ये 8 सांसद चाहकर भी नहीं डाल पाए वोट, कोई ICU में तो कोई जेल में बंद

MPs Who Did Not Vote In Presidential Polls: देशभर के सांसदों और विधायकों ने भारत के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए सोमवार को मतदान किया. सांसदों और विधायकों ने सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) और विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा (Yashwant Sinha) में से किसी एक के लिए मतदान किया. हालांकि, इस दौरान कुछ विधायक और सांसद अनुपस्थित रहे. इनमें भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद और फिल्म अभिनेता सनी देओल (Sunny Deol) और केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति चुनाव में मतदान नहीं किया.

सनी देओल ने क्यों नहीं किया मतदान?

बता दें कि पंजाब के गुरदासपुर से बीजेपी सांसद सनी देओल (Sunny Deol) इलाज के लिए विदेश में हैं और इस वजह से वह मतदान के लिए संसद भवन नहीं पहुंच पाए. वहीं, केंद्रीय मंत्री संजय धोत्रे (Sanjay Dhotre) की भी तबीयत ठीक नहीं है और वो आईसीयू में भर्ती हैं.

किस पार्टी के कितने सांसदों ने नहीं दिया वोट

भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के दो-दो सांसद और बहुजन समाज पार्टी (BSP), कांग्रेस, समाजवादी पार्टी (SP) और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल मुस्लिमीन (AIMIM) के एक-एक सांसद सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मतदान नहीं किया.

जेल में बंद हैं बसपा सांसद अतुल सिंह

जेल में बंद बहुजन समाज पार्टी (BSP) सांसद अतुल सिंह मतदान करने नहीं आ सके. शिवसेना नेता गजानन कीर्तिकर और हेमंत गोडसे ने भी मतदान नहीं किया. एआईएमआईएम नेता इम्तियाज जलील भी उन आठ लोगों में शामिल थे, जिन्होंने मत नहीं दिया.

पीपीई किट पहनकर वोट करने पहुंची निर्मला सीतारमण

केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) पीपीई किट पहनकर मतदान केंद्र पहुंची. बता दें कि निर्मला सीतारमण कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रपति चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए पहुंची. इसके अलावा उनके कैबिनेट सहयोगी आरके सिंह ने भी मतदान के दौरान पीपीई किट का इस्तेमाल किया.

व्हीलचेयर पर पहुंचे मनमोहन सिंह और मुलायम सिंह यादव

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (Manmohan Singh) और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव (Mulayam Singh Yadav) व्हीलचेयर पर बैठकर मतदान केंद्र पहुंचे. भाजपा नेता और ओडिशा विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रदीप्त कुमार नाइक अस्पताल से सीधे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ व्हीलचेयर पर मतदान करने पहुंचे. उन्हें कोविड की जटिलताओं के बाद एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

(इनपुट- न्यूज एजेंसी पीटीआई)

