President Election 2022: 'यशवंत सिन्हा को नहीं लड़ना चाहिए राष्ट्रपति चुनाव', इस पार्टी के अध्यक्ष ने बताई वजह

President Election 2022: देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा इसको लेकर सियासत गरमा गई है. राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी दलों ने यशवंत सिन्हा को सयुंक्त उम्मीदवार चुना है. वहीं, भाजपा ने आदिवासी समुदाय से द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है. शिवसेना और कई अन्य दलों ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की घोषणा कर दी है. इसी क्रम में बाबा साहेब अंबेडकर के पोते और वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर ने मांग की है कि यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद की दौड़ से हट जाएं.

प्रकाश अंबेडकर ने की ये अपील

राष्ट्रपति चुनाव को लेकर प्रकाश अंबेडकर ने ट्वीट कर कहा कि 'यशवंत सिन्हा से राष्ट्रपति पद की दौड़ से हटने का अनुरोध है, क्योंकि पार्टियों के कई अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान करने के लिए मन बना चुके हैं.'

Requesting Mr. Yeshwant Sinha to withdraw from the Presidential race because many Scheduled Caste and Scheduled Tribe members from across the parties are joining to vote in favour of Madam Draupadi Murmu. @YashwantSinha

— Prakash Ambedkar (@Prksh_Ambedkar) July 16, 2022