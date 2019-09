अमेरिका पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट- Howdy ह्यूस्टन!

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) शनिवार को अमेरिका के टेक्सास स्थित ह्यूस्टन पहुंच चुके हैं. अमेरिका की धरती पर कदम रखते ही मोदी ने ट्वीट किया- 'Howdy ह्यूस्टन!' व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के निदेशक क्रिस्टोफर ओल्सन समेत अन्य अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर भारतीय पीएम का स्वागत जोरदार स्वागत किया.

प्रधानमंत्री मोदी आज ह्यूस्टन में 'हाउडी मोदी' (Howdy Modi) कार्यक्रम में शिरकत करेंगे. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप (Donald Trump) भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. ह्यूस्टन (Houston) के NRG स्टेडियम में होने वाली पीएम मोदी की इस महा रैली में भारतीय समुदाय के करीब पचास हज़ार लोग शामिल होंगे. पीएम के कार्यक्रम को लेकर काफी उत्साह दिख रहा है. पीएम मोदी के स्वागत में बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं.

Howdy Houston! It’s a bright afternoon here in Houston. Looking forward to a wide range of programmes in this dynamic and energetic city today and tomorrow. pic.twitter.com/JxzWtuaK5x — Narendra Modi (@narendramodi) September 21, 2019

United States: Prime Minister Narendra Modi arrives in Houston, Texas. He has been received by Director, Trade and International Affairs, Christopher Olson and other officials. pic.twitter.com/DMu9lb3OFI — ANI (@ANI) September 21, 2019

'हाउडी मोदी; कार्यक्रम को सफल करने में 1100 से ज्यादा वॉलेंटियर्स दिन रात जुटे हुए हैं. अमेरिका के 48 स्टेट्स से भारतीय समुदाय के लोग पीएम मोदी को सुनने के लिए ह्यूस्टन पहुंच रहे हैं.

#WATCH United States: PM Narendra Modi arrives in Houston, Texas. He has been received by Director, Trade and International Affairs, Christopher Olson and other officials. US Ambassador to India Kenneth Juster and Indian Ambassador to the US Harsh Vardhan Shringla also present. pic.twitter.com/3CqvtHkXlk — ANI (@ANI) September 21, 2019

हाउडी मोदी में 60 से अधिक अमेरिकी सांसदों को भी इस कार्यक्रम में भाग लेने की उम्मीद की जा रही है. शुरुआत में सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो करीब 90 मिनट का होगा. सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारतीय-अमेरिकी समुदाय की विविधता का प्रदर्शन होगा. टेक्सास और पूरे अमेरिका से 400 कलाकार शामिल होंगे जो 17 ग्रुप्स में होंगे. स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम में कलाकार नॉनस्टॉप परफॉर्म करेंगे. मेगा शो को सुपरहिट बनाने के लिए 400 कलाकारों ने दिन रात मेहनत की है. कार्यक्रम का बजट बढ़कर 2.4 मिलियन डॉलर हुआ.