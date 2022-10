Morbi Bridge Collapse: मोरबी हादसे पर पीएम मोदी ने की हाईलेवल मीटिंग, पीड़ितों को हर संभव मदद पर दिया जोर

High level meeting to review the situation in Morbi: गुजरात के मोरबी में कल रविवार हुए दर्दनाक हादसे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने हाईलेवल मीटिंग की. इस मीटिंग की अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री ने की. पीएम मोदी ने इस बैठक के जरिए बचाव और राहत कार्यों की जानकारी दी. उन्होंने यह सुनिश्चित करने पर जोर दिया कि इस दर्दनाक हादसे से प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता मिले. यह उच्च स्तरीय बैठक गांधीनगर के राजभवन में हुई. मीटिंग में मोरबी के स्थिति की समीक्षा की गई. इस मीटिंग में हादसे से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा की गई.

ये रहें बैठक का हिस्सा

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली इस उच्च स्तरीय बैठक में सीएम भूपेंद्र भाई पटेल, गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी, गुजरात के मुख्य सचिव और डीजीपी सहित राज्य के गृह विभाग और गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण सहित अन्य शीर्ष अधिकारियों ने भाग लिया.

राजकोट रेंज आईजी अशोक यादव ने बताया कि मामले में तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लगभग चार जिलों से 100 एंबुलेंस, 40 मेडिकल टीम, 2-2 NDRF और SDRF की टीम, 6 कॉलम आर्मी, 30 कॉलम गरूड कमांड एयरफोर्स, 50 नेवी के जवान, 18 बोट और करीब 180 दमकल के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद किए हैं.

ओरेवा कंपनी लगी ये धाराएं

राजकोट रेंज आईजी अशोक यादव ने बताया कि हमने IPC की धारा 114, 304, 308 के तहत 9 लोगों को गिरफ्तार किया है जिसमें ओरेवा कंपनी के मैनेजर, टिकट क्लर्क, पुल की मरम्मत करने वाले ठेकेदार समेत कई और लोग शामिल हैं. मोरबी पुलिस ने बताया कि 9 लोगों को हिरासत में लिया है. घटना के संबंध में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से मामला दर्ज किया गया है. आपको बता दें कि गुजरात (Gujarat) के मोरबी (Morbi) में मच्छु नदी (Machchhu River) पर बना केबल पुल (Cable Bridge) रविवार की शाम करीब साढ़े 6 बजे टूटकर गिर गया. मोरबी में हुए इस दर्दनाक हादसे में 136 लोगों के मरने की खबर है, जबकि 100 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात सामने आई है.

