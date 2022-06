Trending Video: नुपूर शर्मा विवाद के बीच कतर एयरवेज के CEO का Spoof Video हुआ वायरल

Nupur Sharma Controversy: पैगंबर मोहम्मद को लेकर नुपूर शर्मा की विवादित टिप्पणी के बाद अरब देशों की तरफ से लगातार आपत्ति दर्ज कराई जा रही है. सऊदी अरब, यूएई, कुबैत, कतर और कई अन्य देशों ने भारत की निंदा करते हुए माफी मांगने की बात कही है. उन देशों में भारतीय प्रोडक्ट का भी बहिष्कार किया जा रहा है. इसके बाद से अब भारत में भी लोग इन देशों के बहिष्कार के लिए कैंपेन चला रहे हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को कतर एयरवेज के बहिष्कार का अभियान चला. इस बहिष्कार अभियान में दो वीडियो काफी चर्चा में हैं और सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. आइए आपको बताते हैं दोनों ही वीडियो के बारे में विस्तार से.

ट्विटर पर कतर एयरवेज के बहिष्कार को लेकर चल रहे कैंपेन में अचानक वासुदेव नाम के शख्स ने सबका ध्यान खींचा. इस युवक ने एक वीडियो बनाकर अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया. इसमें वह लोगों से अपील कर रहा था कि आप कतर एय़रवेज का बहिष्कार करें. ये वही देश है जिसने हिंदू देवी-देवताओं की अश्लील पेंटिंग बनाने वाले एमएफ हुसैन को नागरिकता दी. अब वह नूपुर शर्मा के बयान पर आपत्ति दर्ज करा रहा है. ऐसे में इसके बहिष्कार की जरूरत है. वासुदेव के उच्चारण से लेकर बैकग्राउंड तक और फिर बॉइकॉट की गलत स्पेलिंग ने सबका ध्यान खींचा.

वासुदेव के जवाब में कुछ घंटे बाद ही एक स्पूफ वीडियो बनाया गया. यह वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही वायरल हो गया. इसे बड़ी संख्या में लोग डाउनलोड कर रहे हैं. इस वायरल वीडियो में वासुदेव से बहिष्कार वापस लेने का आग्रह किया जा रहा है. यह लोगों को खूब गुदगुदा रहा है. इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक पत्रकार कतर एयरवेज के सीईओ का इंटरव्यू करने को तैयार है. सीईओ आते हैं और इंटरव्यू का दौर शुरू होता है. इसमें स्पूफ करके सीईओ की काल्पनिक प्रतिक्रिया दिखाई गई है. इंटरव्यू में पत्रकार की तरफ से अचानक सभी मीटिंग रद्द करने के सवाल पर कतर एयरवेज के सीईओ जवाब देना शुरू करते हैं. इसमें स्पूफ के बाद वह कहते हैं कि, उन्हें जैसे ही बहिष्कार का वीडियो मिला, उन्होंने अपनी सभी बैठकें रद्द कर दीं और सीधे कतर के लिए उड़ान भरी. क्योंकि हमारे सबसे बड़े शेयरधारक वासुदेव ने अपने मुख्यालय जो उनके घर की छत पर है, से हमारी एयरलाइंस का बहिष्कार करने का फैसला किया. वासुदेव जब ऐसा कर रहे थे तो उस समय उनके पड़ोस में बिजली कटौती हो रही थी और उन्होंने यह विनाशकारी वीडियो बनाया.

