राघव चड्ढा का दिखा नया अवतार, AAP नेता के इस VIDEO ने सभी को कर दिया दंग

नई दिल्लीः आम आदमी पार्टी के जानेमाने नेता राघव चड्ढा अपने गेटअप को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. इस बार उन्होंने अपने लुक्स से बड़े-बड़े मॉडल्स को पीछे छोड़े दिया है. राजनीति के मैदान में हिट होने के बाद उन्होंने रैंप पर भी जलवा बिखेर दिया है. राघव चड्ढा का नया अंदाज चर्चा का विषय बना हुआ है. दरअसल, उन्होंने लैक्मे फैशन वीक में रैंप वॉक किया है. इस इवेंट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं.

बताते चलें कि राघव चड्ढा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं. सीएम केजरीवाल ने पंजाब चुनाव की जिम्मेदारी भी राघव चड्ढा को दे दी थी, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया और पंजाब में आम आदमी पार्टी को शानदार जीत मिली.

