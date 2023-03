'राहुल गांधी शादी नहीं कर रहे क्योंकि...' इस बीजेपी नेता ने कह दी ये बड़ी बात

कतील ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को शुरू में कोविड की खुराक लेने में अनिच्छा और लोगों को इसे नहीं लेने के लिए कहने के लिए भी आड़े हाथ लिया. 'विजया संकल्प यात्रा' के तहत रामनगर में एक सभा को संबोधित करते हुए कतील ने कांग्रेस नेताओं पर कोविड-19 टीकों के शुरुआती प्रतिरोध को लेकर निशाना साधा.

कर्नाटक बीजेपी प्रमुख ने अपने भाषण के दौरान कहा कि राहुल गांधी और सिद्धारमैया ने लोगों से वैक्सीन नहीं लेने को कहा, लेकिन उन्होंने खुद ही कोविड जैब ले लिया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस के दो नेताओं ने यह कहकर लोगों को बहकाया कि अगर उन्होंने कोविड की खुराक ली तो उनके बच्चे नहीं होंगे.

Rahul asked people not to take Covid19 vaccines saying it would make them infertile, but they secretly took it. Rahul Gandhi is not getting married because he cannot have children

