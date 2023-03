Rahul Gandhi ने कटा ली दाढ़ी, टी-शर्ट उतार पहन ली कोट-टाई और जैकेट; अब इस नए लुक में आए नजर

Rahul Gandhi New Look: भारत जोड़ो यात्रा (Bharat Jodo Yatra) के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपनी दाढ़ी बढ़ाई थी और पूरे यात्रा के दौरान वो व्हाइट कलर की टीशर्ट (Rahul Gandhi T-Shirt) में नजर आए. लेकिन, अब राहुल ने दाढ़ी कटा ली है और टी-शर्ट उतारकर कोट और टाई के साथ जैकेट पहन ली है. 7 दिनों के ब्रिटेन दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी के नए लुक (Rahul Gandhi New Look) की फोटो सामने आई है, जिसमें वो काफी बदले-बदले नजर आ रहे हैं.

कोट और टाई पहने नजर आए राहुल गांधी ब्रिटेन पहुंचने से पहले राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने अपनी दाढ़ी कटा ली ही. ब्रिटेन पहुंचने के बाद सामने आई फोटो में राहुल गांधी कोट-टाई के साथ जैकेट पहने नजर आ रहे हैं. सुप्रीय भारद्वाज (Supriya Bhardwaj) नाम के यूजर ने राहुल गांधी के साथ अपनी फोटो शेयर की है, जिसमें वो नए लुक में नजर आ रहे हैं. Mr @RahulGandhi reaches Cambridge pic.twitter.com/33h1lIckAu — Supriya Bhardwaj (@Supriya23bh) March 1, 2023 राहुल गांधी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में देंगे लेक्चर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) सप्ताह भर की यात्रा पर मंगलवार को ब्रिटेन पहुंच गए हैं, जहां वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी (Cambridge University) में लेक्चर देंगे. अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी भारतीय प्रवासी समुदाय के साथ बातचीत करेंगे. 'कैम्ब्रिज जज बिजनेस स्कूल' (कैम्ब्रिज जेबीएस) में विजिटिंग फेलो गांधी विश्वविद्यालय में '21वीं सदी में सुनना सीखना' विषय पर व्याख्यान देंगे. कैम्ब्रिज जेबीएस ने ट्वीट कर कहा, 'हमारे कैम्ब्रिज एमबीए कार्यक्रम को भारत के अग्रणी विपक्षी नेता और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी का स्वागत करके बहुत खुशी हुई. वह ‘21वीं सदी में सुनना सीखना’ विषय पर कैम्ब्रिज जेबीएस के विजिटिंग फेलो के तौर पर बोलेंगे.'

