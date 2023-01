Kamal Haasan Rahul Gandhi conversation: भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली चरण के दौरान कमल हासन के राहुल गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ मंच साझा करने के बाद अभिनेता-राजनेता को राहुल के साथ एक वीडियो में बातचीत करते देखा गया. बातचीत के दौरान चीन से लेकर विभाजनकारी राजनीति और कृषि तक कई मुद्दों को उठाया गया.

इस बातचीत का वीडियो ट्विटर पर शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, - 'हे राम', खादी, फिल्में और कैसे केवल भारत, पश्चिम नहीं, चीन को जवाब दे सकता है!. राहुल वीडियो में कहते हुए सुने जा सकते हैं कि चीन को केवल भारत जवाब दे सकता है पश्चिम नहीं.

‘Hey Ram’, Khadi, Films and how only India, not the West, can take on China!

My conversation with @ikamalhaasan on what shapes Indian politics and culture.https://t.co/RiUNzGdE1k pic.twitter.com/lWUtiTd2xx

— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) January 2, 2023