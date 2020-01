प्रधानमंत्री पर राहुल गांधी के अपमानजनक बोल, 'गोडसे और PM मोदी की विचाराधारा एक'

कालपेट्टा (केरल): कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) को लेकर विवादित टिप्पणी की है. राहुल गांधी ने कहा है कि महात्मा गांधी (Mahatma Gandhi) के हत्यारे नाथूराम गोडसे (Nathuram Godse) और पीएम नरेंद्र मोदी की विचारधारा एक ही है.

राहुल गांधी ने कहा, 'गोडसे और नरेंद्र मोदी एक ही विचारधारा में यकीन रखते हैं, कोई अंतर नहीं है, अंतर है तो सिर्फ यह कि नरेंद्र मोदी में यह कहने की हिम्मत नहीं है कि गोडसे में विश्वास करते हैं.'

#WATCH Rahul Gandhi, Congress in Kalpetta, Kerala: Nathuram Godse & Narendra Modi believe in the same ideology, there is no difference except Narendra Modi does not have the guts to say he believes in Godse. pic.twitter.com/J7GmOlBW55

— ANI (@ANI) January 30, 2020