कोर्ट में घसीटूंगा, यही बात भारत में बोलकर दिखाएं... राहुल गांधी के बयान पर तमतमाए बीजेपी नेता

Rahul Gandhi News: कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के सिखों से जुड़े बयान पर बीजेपी भड़क गई है. राहुल ने मंगलवार को अमेरिका के वर्जीनिया में बोलते हुए भारत में सिखों की स्थिति पर टिप्पणी की थी. लोकसभा में नेता विपक्ष ने कहा, 'लड़ाई इस बात को लेकर है कि क्या एक सिख को भारत में पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाएगी... क्या एक सिख को भारत में कड़ा पहनने की इजाजत दी जाएगी या वह गुरुद्वारा जा सकेगा... लड़ाई इसी बात को लेकर है, और यह सिर्फ सिखों के लिए नहीं है, यह सभी धर्मों के लिए है...' बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने राहुल को चुनौती दी कि वे यही बात भारत में बोलकर दिखाएं.

सिंह ने ANI से बातचीत में कहा, '...दिल्ली में 3000 सिखों का कत्लेआम किया गया, उनकी पगड़ियां उतार दी गईं, उनके बाल काट दिए गए और दाढ़ी मुंडवा दी गई... वह (राहुल गांधी) यह नहीं कहते कि यह सब तब हुआ जब वे (कांग्रेस) सत्ता में थे... मैं राहुल गांधी को चुनौती देता हूं कि वह सिखों के बारे में जो कह रहे हैं, उसे भारत में दोहराएं. मैं उनके खिलाफ मामला दर्ज कराऊंगा... मैं उन्हें अदालत में घसीटूंगा.'

