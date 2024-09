भारत में आरक्षण कब तक जारी रहेगा? अमेरिका में स्टूडेंट्स के पूछने पर राहुल गांधी ने बताया

Rahul Gandhi On Reservation: लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी आरक्षण खत्म करने के बारे में तब सोचेगी, जब भारत में आरक्षण के लिहाज से निष्पक्षता होगी और अभी ऐसा नहीं है. राहुल ने वाशिंगटन की प्रतिष्ठित जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में छात्रों को संबोधित करते हुए यह बात कही. यहां विश्वविद्यालय के छात्रों ने राहुल से आरक्षण को लेकर सवाल किया था और पूछा था कि यह कब तक जारी रहेगा.

जवाब में राहुल गांधी ने कहा, 'जब भारत में (आरक्षण के लिहाज से) निष्पक्षता होगी, तब हम आरक्षण खत्म करने के बारे में सोचेंगे. अभी भारत इसके लिए एक निष्पक्ष जगह नहीं है.' राहुल ने कहा, 'जब आप वित्तीय आंकड़ों को देखते हैं, तो आदिवासियों को 100 रुपये में से 10 पैसे मिलते हैं. दलितों को 100 रुपये में से पांच रुपये मिलते हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लोगों को भी लगभग इतने ही पैसे मिलते हैं. सचाई यह है कि उन्हें उचित भागीदारी नहीं मिल रही है.'

'आप में से कोई अडानी या अंबानी नहीं बनेगा'

राहुल ने कहा, 'समस्या यह है कि भारत की 90 प्रतिशत आबादी भागीदारी करने में सक्षम नहीं है. भारत के हर एक ‘बिजनेस लीडर’ की सूची देखें. मैंने ऐसा किया है. मुझे आदिवासी नाम दिखाओ. मुझे दलित नाम दिखाओ. मुझे ओबीसी नाम दिखाओ. मुझे लगता है कि शीर्ष 200 में से एक ओबीसी है. वे भारत की आबादी का 50 प्रतिशत हैं. लेकिन हम बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हैं.' उन्होंने कहा, 'यही समस्या है. अब, यह (आरक्षण) एकमात्र साधन नहीं है. अन्य साधन भी हैं.'

