VIDEO: राहुल गांधी के इंतजार में पूरे दिन बैठी रही बुजुर्ग, जब मिले तो ऐसा था रिएक्शन

Rahul Gandhi on Wayanad Tour: कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज अपने लोकसभा क्षेत्र केरल के वायनाड गए. राहुल ने इस दौरे के दौरान एक बुजुर्ग महिला से हाथ मिलाया. बुजुर्ग महिला का अपने सासंद के लिए प्यार साफ दिखाई दिया. अभिभूत दिखी महिला राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के गालों को प्यार से छूती नजर आई. ऐसे में ट्विटर पर दोनों के बीच मधुर पल का एक वीडियो वायरल हो रहा है.

राहुल को मिला जनता का प्यार

From early morning she was waiting to see Rahul Gandhi in Wayanad. pic.twitter.com/5Z9pon8leL

— Aaron Mathew (@AaronMathewINC) July 1, 2022