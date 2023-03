Rain Forecast: इन राज्यों में अगले तीन दिन तक संभलकर, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी

तीन दिन के मौसम का हाल

मौसम विभाग (IMD) के ताजा बुलेटिन के मुताबिक उत्तर पश्चिम भारत में आज तेज आंधी के साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग का कहना है कि इन इलाकों में मौसम के इस खतरनाक रूप में 26 मार्च से कुछ कमी आएगी. मौसम विभाग का कहना है कि 26 मार्च से मौसम शुष्क होने वाला है जिससे वातावरण में गर्मी आएगी. हालांकि मौसम विभाग ने ये भी कहा है कि एक और पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण 31 मार्च से दिल्ली में एक बार फिर से बारिश हो सकती हैं.

उत्तर पश्चिम भारत में बारिश, आंधी-तूफान, ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां रविवार 26 मार्च से कम होने लगेंगी. आपको बताते चलें कि उत्तर पश्चिम भारत में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र के अलावा, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और राजस्थान का कुछ हिस्सा आता है. वहीं पूर्वोत्तर (नॉर्थ-ईस्ट), पूर्व और आसपास के मध्य और प्रायद्वीपीय भारत में अगले तीन दिनों तक भारी बारिश से राहत मिलने के आसार नहीं है.

(i) Rainfall/thunderstorm/hailstorm activity over Northwest India today and decrease from tomorrow.

(ii) Rainfall/thunderstorm/hailstorm activity likely over Northeast, East and adjoining Central & Peninsular India during next 3 days. 1/2 pic.twitter.com/6r5wgQ1ID6

March 25, 2023