Rajasthan Congress News: राजस्थान कांग्रेस में होगा बड़ा बदलाव! सचिन-सोनिया गांधी की मीटिंग से मिले संकेत

Big Changes May Occur In Rajasthan Congress: विधान सभा चुनाव से पहले राजस्थान (Rajasthan) कांग्रेस (Congress) में बड़े बदलाव हो सकते हैं. गुरुवार को सचिन पायलट (Sachin Pilot) और सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) की मीटिंग हुई थी, जिसमें संकेत मिले हैं कि पार्टी में प्रदेश स्तर पर बदलाव किए जा सकते हैं.

शिकायतों को लेकर बनी कमेटी के काम पर हुई चर्चा

बता दें कि राजस्थान कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने गुरुवार को 10, जनपथ पहुंचकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि दो साल पहले उनकी शिकायतों को लेकर बनी कमेटी के काम पर चर्चा हुई.

मीटिंग के बाद सचिन पायलट ने क्या कहा?

कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात के बाद सचिन पायलट ने कहा, 'केंद्र की ओर से जिस तरह की दमनकारी नीतियां अपनाई जा रही हैं, उसे देखते हुए राजस्थान में क्या कुछ राजनीतिक रणनीति अपनाई जाए, उसको लेकर मैंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना फीडबैक दिया.'

पार्टी में अपनी भूमिका पर सचिन ने कही ये बात

सचिन पायलट ने पार्टी में अपनी भूमिका को लेकर कहा, 'पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसको निभाने के लिए मैं तैयार हूं. पहले भी पार्टी की ओर से मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी, उसे निभाया. हालांकि राजस्थान मेरा गृह राज्य है, पर मुझे जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी, मैं उसे निभाऊंगा और हम सब मिलकर राजस्थान में कांग्रेस सरकार को एक बार फिर दोहराएंगे.'

उन्होंने आगे कहा कि पिछले 30 साल से राजस्थान में जो परंपरा चल रही है, उसको हम तोड़ेंगे. संगठित रूप से काम करें, तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान में दोबारा सरकार बना सकती है. दो साल पहले राजस्थान को लेकर जो कमेटी बनी थी, उसमें जो कुछ भी हुआ है, उनको लेकर चर्चा हुई. इसी सिलसिले में मैंने कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात की और पहले भी की थी. आम जन की आवाज को कैसे मजबूत किया जाए, उस पर चर्चा हुई है. संगठन के चुनाव भी चल रहे हैं, उस पर चर्चा हुई.

गौरतलब है कि इससे पहले बुधवार को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की थी, जिसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से गुरुवार को सचिन पायलट को बुलाकर उनसे चर्चा की गई.

