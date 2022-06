RBSE Science and Commerce Result वाणिज्य और विज्ञान वर्ग का परिणाम जारी, पूरी डिटेल जानिए

RBSE 12th science and commerce Result 2022 Live Update माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं साइंस और कॉमर्स ( cience and commerce ) के परिणाम जारी कर दिए है. राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ( rajasthan board of secondary education ) अजमेर की ओर से जारी विज्ञान वर्ग का परिणाम इस बार 96.53 प्रतिशत रहा. तो वहीं कॉमर्स के परिणाम 97.53 % रहा. बोर्ड के प्रेस कांफ्रेंस हॉल में ही एडमिनिस्ट्रेटर एल.एन.मंत्री ने परिणाम जारी किया. छात्र राजस्थान बोर्ड की वेबसाइट www.rajeduboard.rajasthan.gov.in पर रिजल्ट देख सकते है

आपको बता दें कि इस बार विज्ञान में 2,32,956 छात्रों ने भाग लिया था. जिसमें से 2,30,191 छात्र पास हुए है. कॉमर्स वर्ग में 27,325 छात्रों ने भाग लिया जिसमें से 27,013 ने परीक्षा दी और इसमें से 26,346 पास हुए है. हालांकि इस बार के परिणामों में लड़कों की तुलना में लड़कियों का परिणाम अच्छा रहा. लड़कियों का पास होने का प्रतिशत 97.57 रहा तो लड़कों के पास होने के प्रतिशत 95.98 रहा. इधर कॉमर्स वर्ग में भी छात्राओं का पासिंग पर्सेंटेज 98.62% रहा तो छात्रों का 96.93% रहा.

वीडियो देखें-