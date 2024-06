सहकार पर्यावरणवाद को आगे बढ़ाते हुए डाबला तालाब में मनाया गया विश्व मरुस्थलीकरण दिवस

Rajasthan News: विश्व मरुस्थलीकरण दिवस पर मध्यकाल के महान पर्यावरण चिंतक जसनाथ जी की अवतरण स्थली डाबला तालाब में प्रदेश के विभिन्न रेगिस्तानी जिलं से जसनाथी सिद्ध अनुयायी एकत्र हुए और भूमि संवाद में हिस्सा लिया.

देव जसनाथ संस्थागत वन मंडल अध्यक्ष बहादुर मल सिद्ध ने बताया कि प्रोफ़ेसर श्यामसुंदर ज्याणी के मार्गदर्शन में डाबला तालाब भूमि पर 11 लघु तालाबों का निर्माण किया जा रहा है. आज निर्जला एकादशी पर तीन तालाब तैयार कर पानी से भर दिए गए एवं शेष तालाब एक सप्ताह में पानी से लबालब होंगे.

तालाबों के चारों ओर विशेष तरह से पौधारोपण किया जाएगा जिसकी शुरुआत भी आज की गई. इस अवसर पर आयोजित भूमि संवाद व लैंड वाक में जसनाथी समाज के बुजुर्गों की अगुवाई में युवाओं ने उत्साह से भाग लिया.

Met Shri Shyam Sunder Jyani, associate prof, Sociology at Govt Dungar College, Bikaner, Rajasthan & winner of UN’s prestigious Land for Life Award 2021 on the sidelines of COP15. Jyani ji’s idea of Familial Forestry won him the prestigious award. He will be felicitated by UNCCD. pic.twitter.com/nk0TFZTcmn

— Bhupender Yadav (@byadavbjp) May 10, 2022