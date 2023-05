Parineeti Raghav Engagement Video: सगाई में परिणीति-राघव हुए रोमांटिक, भरी महफिल में किया किस

Parineeti Raghav Engagement Video: बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने शनिवार यानी 13 मई को सगाई कर दोनों ने अपने रिश्ते को ऑफिशयल कर दिया है. 13 मई को दिल्ली के कपूरथला हाउस में दोनों ने सिख रीति-रिवाज से सगाई की. सगाई में दोनों परिवार के साथ दोस्त मौजूद रहे.

इसके बाद दोनों ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रोमांटिक अंदाज में फोटोज शेयर कर लोगों को इसकी जानकारी दी. कपल तस्वीरों में बेहद ही खूबसूरत लग रहा है. फोटोज में दोनों एक-दूसरों की आंखों और बाहों में खोए दिखाई दिए. वहीं, एक फोटो में एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा अपनी रिंग फ्लॉन्ट करती दिखी. फोटोज सामने आने के बाद लोग धड़ाधड़ दोनों की सगाई बधाइयां दे रहे हैं. कुछ लोगों ने कमेंट करते हुए कहा कि इतनी प्यारी जोड़ी है किसी की नजर ना लगे.

इसके अलावा सगाई में एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा ने अपने होने वाले पति राघव चड्ढा के लिए गाना गाया. इस दौरान उन्होंने राघव को अपनी बाहों में पकड़ा और अपनी फिल्म का मशहूर गाना 'माही मैनू छड जाना कि तेरे बिना दिल नहीं' रोमांटिक अंदाज में गााया. इसके बाद राघव ने परिणीति चोपड़ा को भरी महफिल में किस किया और बाहों ले लिया. भरी महिफल में दोनों को रोमांटिक अंदाज देख तालियां बजाने लगे.

Love Birds

How romantic they are!!

Both are so cute, lovely and beautiful couple. #ParineetiRaghavEngagement pic.twitter.com/pV3BWQhVMZ

— Ritik Gupta (@RitikGupta1999) May 14, 2023