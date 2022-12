SRK Tweet: विवाद के बीच शाहरुख खान ने ट्वीट कर फिल्म को ‘पठान’ बताया देशभक्ति, वायरल..

SRK Tweet: बॉलीवुड के बादशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) का फिल्म 'पठान' जल्द ही रिलीज होने वाली है. इसी बीच इस फिल्म को लेकर देश के अलग-अलग जगहों पर विवाद छिड़ गया है. वहीं अब बादशाह शाहरूख खान ने इस बढ़ते विवाद को लेकर अब अपनी चुप्पी तोड़ते हुए एक बड़ा बयान दे दिया है, जिसकी चर्चा अब पूरे देश में हो रहा है. बता दें कि शाहरुख खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट डाला है, जिसको देखते ही देखते वो ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है.

फिल्म पठान को लेकर दिया यह बड़ा बयान

शाहरुख खान से उनके फैंस ने 'आस्क मी एनिथिंग' (Ask Me Anything) सेशन में उनसे कई सवाल किए. सेशन में एक फैन ने पूछा कि, ''क्या पठान देशभक्ति फिल्म है, अगर है तो कैसे?'' इस सवाल पर शाहरुख खान ने जवाब दिया कि, ''हां देशभक्ति फिल्म है, लेकिन इस फिल्म में एक अलग तरह की एंगल है.'' उनके इस बयान से साफ जाहिर हो गया कि ये फिल्म में काफी कुछ नया देखने को मिलने वाला है, जो हमें पहली बार स्क्रीन पर देखने को मिलेगा.

#Pathaan is also very patriotic..but in an action way https://t.co/DIhZaEb1hN — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 17, 2022

वहीं ''आस्क मी एनिथिंग'' सेशन एक यूजर ने शाहरुख से एक बहुत खास सवाल किया. यूजर ने पूछा कि, ''शादी तय हो गई है 26 जनवरी को क्या करूं?'' इस सवाल के जवाब में शाहरुख खान ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, ''हनीमून की छुट्टियों में फिल्म देख लेना.'' इस रिप्लाई उनके फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं. आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' का गाना ‘बेशर्म रंग’ (Besharam Rang) रिलीज हो गया है, जिसके बाद से ही इसको लेकर काफी विवाद चल रहा है. इतना ही नहीं कई लोग फिल्म को 'बॉयकॉट' करने की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर कई ट्वीट सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहे है. अब इस फिल्म को लेकर बजरंग दल ने भी चेतावनी दे दी है.

Shaadi tai ho gayi 26th Jan ko.. Kya karoo? #AskSRK — SRK's Manasa (@manasarani) December 17, 2022

आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म 'पठान' अगले साल यानी '25 जनवरी 2023' को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में शाहरुख खान के साथ-साथ दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) और जॉन अब्राहम (John Abraham) भी अपनी संदर एक्टिंग दिखने वाले हैं. वहीं इस फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम का जबरस्दत एक्शन भी फैंस को देखने को मिलेगा. अब देखना ये है कि विवादों के बीच ये फिल्म कितना सुंदर प्रदर्शन दिखाती है. साथ ही इस फिल्म में सलमान खान (Salman Khan) भी नजर आने वाले हैं. अब ये सब मिलकर पर्दे पर कितना धमाल मचाती हैं ये देखना दिलचस्प होगा.

