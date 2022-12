करंट से बचने के लिए बचने के लिए हाथी ने ऐसे इस्तेमाल किया दिमाग, वीडियो देख हिल जाएंगे

Viral Video: आए दिन एक से बढ़कर एक बेहतरीन वीडियोज शेयर करने वाले भारतीय वन सेवा अधिकारी परवीन कस्वां ने एक और दमदार वीडियो शेयर किया है, जिसे अब तक 85 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. य़ह वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है.

दरअसल, भारतीय वन सेवा अधिकारी (Indian Forest Service Officer) परवीन कस्वां ने जो वीडियो शेयर किया है, उसमें हाथी का टैलेंट आपको हैरान करके रख देगा. हाथी ने खुद के बचाव के लिए जो पैंतरा अपनाया है, वह देखकर आप भी कह उठेंगे कि गजराज किसी से कम थोड़े ही हैं.

परवीन कस्वां की री-शेयरिंग के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर वायरल हो रहा यह वीडियो साल 2019 का बताया जा रहा है, जिसे देखकर लोग हाथी के दिमाग का लोहा मान रहे हैं. साल 2019 की इस पुरानी क्लिप ने ट्विटर पर जमकर व्यूज बटोरने शुरू कर दिए हैं.

क्या है इस वायरल वीडियो में

वायरल हो रहे इस वीडियो में एक हाथी को एक छोर से दूसरे छोर पर जाना होता है. उसके रास्ते में करंट के तारों की बाड़ लगी होती है. हाथी बिजली के तारों में करंट की जांच करने के लिए पहले तो पैर के निर्जीव हिस्से से छूने की कोशिश करता है. फिर बाद में पास में पड़े लकड़ी के टुकड़े को उन तारों पर गिरा देता है. इसके बाद वह लकड़ी के पोल पर पैर रखकर बिजली वाले तारों की पूरी बाड़ को ही नीचे गिरा देता है और फिर आराम से करंट से बचकर निकल जाता है.

We are too smart hooman !! See how this elephant is smartly breaking power fence. With patience. pic.twitter.com/0ZLqWvmxdu

— Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) December 5, 2022