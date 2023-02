Viral Video: शख्स के पीछे ही पड़ गया जंगली भालू, पेड़ पर पीछे-पीछे चढ़ गया फिर जो हुआ...

Bhalu Ka Video: आजकल सोशल मीडिया पर इंसान ही नहीं जानवर से जुड़े तमाम वीडियोज खूब धमाल मचाते रहते हैं. इनमें कुछ वीडियोज लोगों के दिलों पर छा जाते हैं तो कुछ को देखकर इंसान डर जाते हैं. वाइल्ड लाइफ एनिमल से जुड़े कई हैरतंगेज वीडियो इंसानों को तगड़ा झटका दे देते हैं. इन वीडियोज में से भालू के वीडियोज इंसानों के बीच खासा पॉपुलर हैं लेकिन आज का जो वीडियो है, उसमें भालू का गुस्सा हरकत देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे.

कहते हैं कि भालू बहुत ही खतरनाक जानवर होता है. बात जब जंगली भालू की आए तो उससे बचना बहुत ही मुश्किल होता है. आज के वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जगह भालू को गुस्सा आता है तो अपने शिकार पर हमलावर हो जाता है. भालू के इस भयंकर गुस्से का वीडियो देखकर आप जंगल जाने से डरेंगे.

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक शख्स जंगल में घूम रहा होता है तभी उसका सामना जंगली और खतरनाक भालू से हो जाता है. इसके बाद शख्स अपनी जान बचाने के लिए तुरंत वहां मौजूद एक पेड़ पर चढ़ने लगता है लेकिन भयंकर काला भालू शख्स के पीछे-पीछे ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है. इतना ही नहीं, खतरनाक भालू तो बार-बार शख्स के पैर पकड़कर उसे नीचे खींचने की भी कोशिश करता है. यह नजारा देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. कई बार तो ऐसा लगता है कि इस बार तो शख्स पक्का ही भालू का शिकार बन जाएगा लेकिन वह पूरी ताकत लगा देता है कि वह किसी तरह भालू से बचकर पेड़ में पेड़ पर ऊपर की तरफ चढ़ जाए.

That can't be good pic.twitter.com/cXa9rhKNKy

— Wow Terrifying (@WowTerrifying) February 11, 2023