VIDEO: सबको रुला रही इस मगरमच्छ की दरियादिली! नदी में डूबे बच्चे का शव परिवार को सौंपा

Magarmach Ka Video: मगरमच्छों के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि ये कितने खूंखार होते हैं. अपने शिकार को जिस तरीके से जबड़े में फंसाकर ये पानी में डुबो-डुबो कर उसे मारते हैं, उससे ज्यादा खौफनाक शायद ही कोई चीज होती होगी पर आज का वीडियो देखकर आपके दिल में मगरमच्छ जैसे खूंखार जानवर के लिए प्यार उमड़ जाएगा बल्कि आपकी आंखें भी भीग जाएंगी.

आज तक आपने मगरमच्छ से जुड़े जो भी वीडियोज देखे होंगे, उसमें उसका खूंखार रूप ही देखा होगा. साथ ही उसके हमले से डरने-भागते लोगों को देखा होगा लेकिन आज के वायरल वीडियो में आप मगरमच्छ की दरियादिली देखकर रो पड़ेंगे. यकीन करना थोड़ा मुश्किल है पर वीडियो देख आप खुद दंग रह जाएंगे कि एक मगरमच्छ ऐसा कैसे कर सकता है.

यह भी पढ़ें-Viral: साली को बचाने के लिए जीजा ने बीवी को गाड़ी के आगे धकेल दिया, वीडियो लोग लोग हैरान

इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो को देखकर लोगों के होश फाख्ता हुए जा रहे हैं. वहीं, मगरमच्छ की इस अच्छाई पर हर कोई अपना दिल हार बैठा है. वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मगरमच्छ अपनी पीठ पर नदी में डूबे हुए मृत बच्चे को कैसे उठाकर लाता है और उसके परिवारवालों को उसका शव सौंपता है.

यह भी पढ़ें- Video: बाइक पर गंदे तरीके से उड़ रही थी पापा की परी, बगल से जा रहे कपल को मार दी टक्कर

जानकारी के मुताबिक, करीब 4 साल का एक बच्चा तीन दिन से मिसिंग था. परिवार से लेकर कोस्टगार्ड और पुलिस सभी उसको तलाश रहे थे. लाख कोशिशों के बावजूद उसका पता नहीं चल पा रहा था पर तभी नदी में तैरते हुए एक मगरमच्छ को देख सभी हैरान रह गए. मगरमच्छ पानी में डूबकर मर चुके बच्चे को लाकर उसके परिवार को सौंपता है.

डेली मेल की रिपोर्ट के अनुसार, मृत बच्चे की बॉडी पर किसी भी जख्म के कोई निशआन नहीं थे. उसे एक खरोंच नहीं आई थी. वहीं, ईस्ट कालीमंतन सर्च एंड रेस्क्यू एजेंसी के मेंबर्स को जैसे ही इस बात की जानकारी मिली तो वह मगरमच्छ को देखकर दंग रह गए.

Strange but true…

A huge crocodile appears with the body of a drowned child on its back & hands it over. The family had failed to find it from a the crocodile infested river in Indonesia.

VC:Gulf Today pic.twitter.com/HDSuKezRSh

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) January 24, 2023