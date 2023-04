गैंडों को देखते ही दुम दबाकर भाग खड़े हुए दो बब्बर शेर, Video देख लोग उड़ा रहे मजाक

Wild Animal Video: सभी जानते हैं कि शेर कितना खूंखार और खतरनाक जानवर होता है. शेर को जंगल का राजा उसकी ताकत के चलते कहा जाता है. जब शेर दहाड़ता है तो अच्छे अच्छों की हवा टाइट हो जाती है. शेर की आवाज सुनते ही हर कोई इधर-उधर भागने लगता है. ऐसे में जरा सोचिए कि क्या कभी शेर को भी डर लग सकता है.

जी हां, सोचने में तो यह काफी हंसी वाला लगता है लेकिन जरा सोचिए कि क्या जंगल के राजा को भी कोई डरा सकता है. दरअसल इंटरनेट पर वाइल्ड एनिमल से जुड़ा एक दमदार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दो बब्बर शेर गैंडों से डर कर भाग खड़े होते हैं. यह नजारा देखकर कई लोग शेरों का मजाक उड़ा रहे हैं. उनका कहना है कि आखिर शेर को जंगल का राजा किसने घोषित किया.

यह वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि दो बब्बर शेर जंगल में सड़क किनारे आराम फरमा रहे होते हैं. दोनों आराम कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां पर दो बलशाली गैंडे चलते हुए चले आते हैं. जैसे ही दोनों बब्बर शेरों की नजर गैंडों पर पड़ती है, वैसे ही वह दोनों उठ कर भाग खड़े होते हैं.

Then the rhino is the king of the forest!pic.twitter.com/EgE0NlpkGK

— The Figen (@TheFigen_) April 5, 2023