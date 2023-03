10 Haunted Place in Rajasthan: भूतिया हवेली के नाम से मशहूर है राजस्थान का ये 10 स्थान, रोंगटे हो जाएंगे खड़े

10 More Haunted Place in Rajasthan: अपनी प्राचीन इमारतों और राजघरानों की कहानियों के लिए राजस्थान एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है. राजस्थान राष्ट्रीय पर्यटकों के अलावा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के लिए सबसे पसंदीदा जगह है. जयपुर की शानदार हवेलियां, उदयपुर की मनमोहक झील, मंदिरों से लेकर जैसलमेर व बिकानेर के बालू टिब्बें पर्यटकों के अपनी ओर खींच लेता है. लेकिन राजस्थान सबसे भुतहा स्थानों के लिए भी प्रसिद्ध है.

यहां की प्रेत और भूतों की कहानियां आपको डरा देंगी. यहां के किले और हवेलियों से आज भी डरावनी आवाज और चीखें सुनाई देती है. यदि आप इन स्थानों को देखने की क्षमता है, तो राजस्थान के 10 सबसे भूतिया जगह पर जाकर भूतों का सामना कर सकते हैं तो इन जगहों पर जरूर जांए. आज हम आपको राजस्थान की सबसे डरावनी और भूतिया जगहों के बारे में बताने वाले हैं, जहां जाने पर आपकी रूह एकबार कांप उठेगी.

राजस्थान अपने रहस्यमयी इतिहास के लिए जाना जाता है. राजस्थान में जितनी खूबसूरत जगह है उतनी रहस्यमयी भी है. कुछ लोग इन जगहों को भूतिया जगह भी कहते हैं. इन जगहों को लेकर कई सारी कहानियां है. कुछ लोग इन जगहों पर जाकर भी आ चुके हैं और कुछ लोग इन जगहों के बारे में बहुत कम जानते हैं.आज आपको इन जगहों के बारे में जानकारी देते हैं. कई पर्यटकों की डर के बावजूद भी यहां जाने की इच्छा होती है.

राजस्थान टॉप 10 हॉन्टेड प्लेस

आप भी जादू और भूतप्रेत के किस्से कहानियों में विश्वास रखते है तो राजस्थान में इन 10 भूतिया स्थानों पर जाना ना भूलें. यहां यह दावा किया जाता है कि यहां आने वालों को अलौकिक घटनाएं अक्सर दिख जाती है.

भानगढ़ किला: द फीमेल घोस्ट (Bhangarh Fort: The Female Ghost)

कुलधरा गांव: शापित गांव (Kuldhara Village: Cursed Land)

नाहरगढ़ किला: राजा का भूत (Nahargarh Fort: King’s Ghost)

राणा कुंभा पैलेस: गुप्त कक्ष (Rana Kumbha Palace: Secret Chambers)

एनएच-79 दूदू गांव के पास: भयानक कहानियां (NH-79 Near Dudu Village: Ghastly Stories)

बृज राजभवन: स्पिरिट ऑफ एन इंग्लिश सोल्जर (Brij Raj Bhavan: Spirit Of An English Soldier)

जगतपुरा: चुड़ैलों का घर (Jagatpura: Home Of Witches)

सुधाबाई: सामूहिक झाड़-फूंक (Sudhabay: Mass Exorcism)

जल महल: परित्यक्त भवन (Jal Mahal: Abandoned building)

दिल्ली जयपुर राजमार्ग: एक महिला की आत्मा (Delhi Jaipur Highway: Spirit Of A Woman)

अलवर का भानगढ़ किला

राजस्थान की सबसे डरावनी जगहों में से एक है अलवर का भानगढ़ किला.एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल भानगढ़ किला है. ये जगह वीरान और सुनसान है हालांकि यहां पर्यटक जाते हैं लेकिन सूर्यअस्त से पहले उन्हें बाहर आना होता है. कई लोगों का कहना है कि उन्होंने यहां पर अजीब और गरीब घटनाएं देखी हैं. कुछ लोग कहते हैं की इस किले में भूतों का साया रहता है. लोगों का कहना है कि इस किले में चिल्लाने, रोने की आवाज और चूड़ियों के खनकने की आवाज सुनाई देती है.

कुलधरा गांव

भानगढ़ के बाद आता है कुलधरा गांव. बताया जाता है कि यह जगह करीब 170 सालों से वीरान पड़ी हुई है. बताया जाता है कि कोई भी इंसान यहां पर अकेले नहीं जाना चाहता हर कोई यहां अकेले जाने से डरता है.बताया जाता है कि एक दुष्ट दीवान से अपनी बेटियों को बचाने के लिए इस जगह को खाली कर दिया गया. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की परनोमल एजेंसी ने कुलधरा गांव में भूत-बॉक्स में यहां के मरे हुए लोगों की आवाज रिकॉर्ड की है.

नाहरगढ़ किला

नाहरगढ़ किला जयपुर के पास अरावली पहाड़ियों के किनारे स्थित है. ये पीले रंग किला का आकर्षक लगता है उतनी ही डरावनी है. इस किले को राजस्थान की भूतिया जगह भी कहा जाता है. इस किले को सवाई राजा मान सिंह ने बनवाया था. इस किले को उन्होंने अपनी बेटियों के लिए बनवाया था, लेकिन उनकी मृत्यु होने के बाद ही ये किला भूतिया कहा जाने लगा. ऐसा कहा जाता है कि इस किले में राजा का भूत है. यहां आज भी राजा की आवाज आती है.

चित्तौड़गढ़ का राणा कुंभा पैलेस

चित्तौड़गढ़ का राणा कुंभा राजस्थान के भूतिया जगहों में से एक है. जहां आपकी मुलाकात भूत से हो सकती है इसलिए जरा संभलकर रहिएगा. इस स्थान को राज्य की सबसे डरावनी जगहों में से एक माना जाता है. इस स्थान पर गुप्त कक्ष और यहां की महिलाओं की चीखें आपको डराने के लिए काफी है.इस किले के बारे में ऐसा कहा जाता है कि यहां रानी पद्मावती ने अपनी रानियों के साथ मिलकर जौहर किया था. आपको बता दें, दिल्ली के सुल्तान, अलाउद्दीन खिलजी ने इस महल पर हमला कर दिया था और खुद को खिलजी से बचने के लिए रानी पद्मिनी ने 700 महिला अनुयायियों के साथ आत्मदाह कर लिया. तभी से यहां इस तरह की घटनाएं देखी जाती हैं. यहां से आने वाली खौफनाक आवाज आपके रौंगटे खड़े कर देंगे.

राजस्थान का अजमेर-उदयपुर हाइवे - NH-79

अगर आप भी अजमेर उदयपुर हाइवे ( NH-79) से गुजर रहे है तो जरा संभल कर यहां से फौरन निकल ले. ये है तो हाइवे लेकिन इस हाइवे को खून का रास्ता भी कहा जाता हैं. इस रास्ते से आज भी गुजरने वाले को यहां कई भूतों या भूतिया से सामना हो चुका है. कई लोगों का कहना है कि इस हाइवे पर अचानक एक औरत दिखाई देती है, जो दुल्हन के रूप में लाल जोड़े लिवास में नजर आती है. कहा जाता है कि एक 5 साल की लड़की की शादी 3 साल के लड़के से तय हो गई थी. लेकिन वो बच्ची को ये रिश्ते मंजूर नहीं था और नाराज होकर हाइवे की ओर निकल पड़ी. तभी तेज रफ्तार गाड़ी ने मां और बेटी दोनों को कुचल दिया और दोनों की मौके पर मौत हो गई. कहा जाता है कि तभी से इन दोनों का आत्मा यहां भटक रही है.

कोटा का बृज राज भवन

राजस्थान के कोटा का बृज राज भवन को भूतिया जगह कहा जाता है. ये कभी राजसी हवेली थी जो अब एक हेरिटेज होटल है. यह बाहर से देखने में जितनी सुंदर लगती है, राजस्थान की सबसे डरावनी जगह मानी जाती है. ब्रिज भवन का एक रहस्यमयी इतिहास है, जिसे जानने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. ब्रिज भवन अब कोटा स्टेट गेस्ट हाउस बन गया है. यहां पर काम करने वाले लोगों के मुताबिक होटल की गैलरी में अक्सर किसी के टहलने की आवाज आती है. अगर कोई रात में छत पर बने बगीचे में जाने की कोशिश करता है तो उसको मेजर का भूत जोरदार थप्पड़ मारता है. हालांकि कर्मचारियों की इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता.

कहा जाता है कि भारतीय सेना ने जब विद्रोह जब शुरू हुआ उस दौरान मेजर चार्ल्स बर्टन और उसके दो जुड़वां बच्चे ब्रिज भवन (तब कोटा रेजीडेंसी हुआ करता था) में रहा करते थे. विद्रोह के समय सिपाहियों ने चारों तरफ से इस भवन को घेर लिया और अंदर घुसकर मेजर चार्ल्स बर्टन और उनके बेटों को चाकू से मार दिया. कहा जाता है कि तभी से मेजर की आत्मा इस भवन में भटक रही है.

जगतपुरा: चुड़ैलों का घर

इस भूतिया जगह पर लोगों ने सफेद साये को रात के अंधेरे में भटकते हुए देखा है. इस जगह के बारे में बताया जाता है कि यहां का राजा लालची था और इस राजा को अपनी प्रजा की जरा भी फिक्र नहीं थी, तो भुखमरी से मरते हुए यहां के लोगो ने राजा को श्राप दिया था. जिसके बाद में यह जगह भूतिया हो गई. रिहायशी इलाके में रहने वाले लोगों ने जगतपुरा की सड़कों पर चुड़ैलों को घूमते देखा है. ये चुड़ैल सफेद पोशाक, बूढ़े, भूरे बाल में नजर आते है. आधी रात के बाद यहां घूमने वाले को जिगरा चाहिए.

सुधाबाई: सामूहिक झाड़-फूंक

राजस्थान में पुष्कर बाईपास पर स्थित सुधाबाई वास्तव में भूतिया जगह नहीं है लेकिन अगर आप साल में किसी खास दिन यहां आते हैं तो यकीनन यह जगह आपको बुरे सपने देने वाली है. हर साल यहां एक 'भूत मेला' आयोजित किया जाता है. जब राज्य के विभिन्न हिस्सों से लोग बुरी आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए आते हैं. ऐसा माना जाता है कि यदि आप पवित्र कुएं में स्नान करते हैं तो बुरी आत्माएं आपको छोड़ देंगी.

जयपुर का जल महल

जयपुर का सुंदर जल महल जल महल हमेशा आश्चर्य और प्रशंसा का विषय रहा है. 5 मंजिला महल मान सागर झील के बीच में बना है और इसकी 4 मंजिलें पानी में डूबी हुई हैं. यह 300 साल पुरानी सुंदरता, जो कभी महाराजा के लिए गर्मियों में ठहरने का स्थान हुआ करती थी, अब झील में परित्यक्त है.

राजस्थान में यात्रा करने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से एक, जल महल की 5 वीं मंजिल में अद्भुत स्थापत्य शैली है और यह अभी भी पर्यटकों और स्थानीय लोगों को आकर्षित करती है जो झील के किनारे से महल की यात्रा करते हैं. कहते है कि रात में जल महल से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आती है. सूर्यास्त के बाद जल महल के आस पास जाना किसी खतरे से खाली नहीं है. रात के समय जल महल में जाने पर पाबंदी है.

दिल्ली जयपुर राजमार्ग

भूतों की कहानियों के लिए राजमार्ग हमेशा नकारात्मक रूप से लोकप्रिय रहे हैं. बहुत आम तौर पर पहुंचा जाने वाला दिल्ली जयपुर हाईवे भी इससे अछूता नहीं है. कहा जाता है कि रात के समय यह हाईवे भुतहा हो जाता है और इस सड़क से गुजरने वाले लोगों को यहां कुछ ना कुछ एहसास होता है. कहा जाता है कि इस मार्ग पर महिला की आत्मा आज भी राहगीरों को दिखाई देती है. कई लोगों ने बताया कि लाल साड़ी और चूड़ियां पहने हुए या पायल की खनखनाहट की आवाज आज भी सुनने को मिलता है.