Aaj Ka Panchang 14 March 2023 : आज मंगलवार का पंचाग, शीतला सप्तमी व्रत, शुभ मुहूर्त और राहुकाल

Aaj Ka Panchang 14 March 2023 : आज 14 मार्च 2023, मंगलवार के दिन चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है. आज शीतला सप्तमी का व्रत भी किया जाता है.आज सूर्योदय अनुराधा नक्षत्र में सुबह 08.13 तक होगा और इसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र में रात कर होगा. पहले अनुराधा नक्षत्र होने से वज्र और फिर ज्येष्ठा नक्षत्र के चलते मुग्दर नाम के 2 अशुभ योग बनेंगे. इनके अलावा वज्र और सिद्धि नाम के दो और योग आज बन रहे हैं. वही आज का राहुकाल दिन में 3:34 से शाम 5:02 तक होगा.

14 मार्च का पंचांग

विक्रम संवत- 2079

मास पूर्णिमांत- चैत्र

पक्ष- कृष्ण

दिन- मंगलवार

ऋतु- शिशिर

नक्षत्र- अनुराधा और ज्येष्ठा

करण- विष्टि और बव

सूर्योदय - 6:40 AM पर

सूर्यास्त - 6:31 PM पर

चन्द्रोदय - Mar 14 12:02 AM पर

चन्द्रास्त - Mar 15 11:49 AM पर

अभिजीत मुहूर्त- 12:13 PM – 01:00 PM तक रहेगा

14 मार्च का अशुभ समय

यम गण्ड - 9:38 AM – 11:07 AM तक रहेगा

कुलिक - 12:36 PM – 2:05 PM तक रहेगा

दुर्मुहूर्त - 09:02 AM – 09:50 AM और 11:22 PM – 12:11 AM तक रहेगा

वर्ज्यम् - 01:39 PM – 03:13 PM तक रहेगा

आज मंगलवार को चंद्रमा वृश्चिक राशि में, मंगल मिथुन राशि में, सूर्य, बुध और शनि कुंभ राशि में, गुरु मीन राशि में, केतु तुला राशि में और राहु-शुक्र मेष राशि में ही हैं. आज मंगलवार को उत्तर दिशा की यात्रा करने से बचें और अगर जाना भी पड़े तो गुड़ खाकर जाएं.

शीतला सप्तमी आज

हिंदू पंचाग के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को शीतला सप्तमी मनायी जाती है. आज के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है और मां को ठंडे खाने का भोग लगाया जाता है और गर्म भोजन नहीं खाया जाता है.

